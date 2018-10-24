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Posted 24 октября 2018, 11:12

Published 24 октября 2018, 11:12

Modified 20 октября 2022, 03:09

Updated 20 октября 2022, 03:09

«Россети» дали Калининградской области «чистую» энергию

24 октября 2018, 11:12
В Калининградской области начал действовать уникальный цифровой ветропарк мощностью 6,9 МВт, который способен работать круглый год даже при слабом ветре. Инновационный проект реализовала ГК «Россети». На церемонии присутствовали гендиректор ГК Павел Ливинский и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ливинский пояснил, что ветропарк, благодаря самому современному оборудованию, способен обеспечить энергией свыше 18 тысяч человек, пишут «Новые известия». Он стал частью Мамоновской цифровой РЭС, управлять комплексом можно на расстоянии, благодаря чему операционные расходы снизятся в несколько раз. Все мощности нового проекта находятся на региональном балансе, это значит, что нет необходимости повышать тарифы, чтобы окупить проект.

Основу ветропарка составили три установки башенного типа модели Enercon E70, такие в стране ставят впервые. Их отличие в том, что лопасти вращаются вертикально.

Проект Ушаковской ВЭС воплощает в жизнь дочернее предприятие «Россетей» - «Янтарьэнерго». Проект реализуется в рамках реконструкции ветроэлектростанции в Зеленограде, которую переносят из поселка Куликово в Ушаково. Сейчас Ушаковский ветропарк имеет в своем распоряжении 21 установку общей мощностью 5,1 МВт.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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