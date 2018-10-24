«Россети» дали Калининградской области «чистую» энергию

Ливинский пояснил, что ветропарк, благодаря самому современному оборудованию, способен обеспечить энергией свыше 18 тысяч человек, пишут «Новые известия». Он стал частью Мамоновской цифровой РЭС, управлять комплексом можно на расстоянии, благодаря чему операционные расходы снизятся в несколько раз. Все мощности нового проекта находятся на региональном балансе, это значит, что нет необходимости повышать тарифы, чтобы окупить проект.