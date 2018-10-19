В Тюмени разыгрываются билеты в батутный центр SkyMax в честь Хэллоуина

В честь этого «Наш город» и SkyMax разыгрывают билеты на батуты. Чтобы узнать условия и принять участие, нужно перейти по ссылке https://vk.com/ngr72news. 26 октября станут известны победители.
Также подробную информацию можно уточнить по телефону 612-350. Узнать стоимость услуг, почитать отзывы и получить ответы на интересующие вопросы можно на сайте SkyMax .
Герой – Граф Дракула. Он решил порадовать свою дочурку Мэвис на Хэллоуин и приготовил для нее целую неделю каникул в батутном центре SkyMax, куда пригласил всех самых известных монстров, а людей строго-настрого запретил пускать. Но для озорной и находчивой Мэвис и ее маленьких друзей это не проблема!
Джонни и Мэвис расскажут мальчикам и девочкам правила батутного центра SkyMax, познакомят их со своими друзьями, поиграют в веселые игры и чтобы Граф Дракула ничего не заподозрил, перевоплотят каждого в монстра и отправятся зажигать, прыгать и веселиться!