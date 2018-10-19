В Тюмени разыгрываются билеты в батутный центр SkyMax в честь Хэллоуина

Герой – Граф Дракула. Он решил порадовать свою дочурку Мэвис на Хэллоуин и приготовил для нее целую неделю каникул в батутном центре SkyMax, куда пригласил всех самых известных монстров, а людей строго-настрого запретил пускать. Но для озорной и находчивой Мэвис и ее маленьких друзей это не проблема!