Медиа-обед прошел без Пантелеева и водки

Почему в Тюмени такое засилье грузинской кухни, допытывался «Наш город» местных рестораторов. Выяснилось, это общероссийская тенденция. Причина, по мнению рестораторов, в том, что кухня эта колоритная, интересная, а самое главное - мясная. Нам, живущим за Уралом, солнце редко светит, поэтому сибирякам нужна калорийная пища. В грузинских блюдах кроме мяса много овощей, бобовых, орехов, зелени. Другими словами того, что необходимо для бодрости и хорошего настроения. «Да, сейчас она популярна, но пройдет время и появятся новые фавориты, например, из Юго-Восточной Азии», - уверены шеф-повара.