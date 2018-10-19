Медиа-обед прошел без Пантелеева и водки

Самым редким и труднодоступным ингредиентом многих сетов от разных поваров стала... репа! Шеф-повара жаловались на недоступность в городе этого экзотического овоща. Закупали у бабушек-дачниц, торгующих своим урожаем на стихийных базарах.
В самый разгар пиршества «Наш город» поинтересовался у шеф-поваров, возможно ли сбалансировано питаться на 3,5 тыс. в месяц, и что можно приготовить, исходя из этой суммы?
Мнение в этом вопросе кухмейстеров оказалось единодушным: питаться на эти гроши можно разве что одним картофелем и макаронами российского производства. «Да приготовить сет возможно из многих продуктов на эти деньги, все дело в размере порции», - пошутил шеф-повар одного из ресторанов.
Почему в Тюмени такое засилье грузинской кухни, допытывался «Наш город» местных рестораторов. Выяснилось, это общероссийская тенденция. Причина, по мнению рестораторов, в том, что кухня эта колоритная, интересная, а самое главное - мясная. Нам, живущим за Уралом, солнце редко светит, поэтому сибирякам нужна калорийная пища. В грузинских блюдах кроме мяса много овощей, бобовых, орехов, зелени. Другими словами того, что необходимо для бодрости и хорошего настроения. «Да, сейчас она популярна, но пройдет время и появятся новые фавориты, например, из Юго-Восточной Азии», - уверены шеф-повара.
Не могли мы пройти мимо российских антисанкций. Как обходитесь без импортного сыра? Отвечают: по-разному. Кто-то ищет местных производителей, кто-то «белорусские» сыры закупает, а есть и те, кто умудряется провозить санкционные продукты. Многие пытаются сделать сыр, приближенный к оригинальным образцам, но пармезан воспроизвести вряд ли удастся в ближайшие 50 лет, считают кулинарных дел мастера.
Несмотря на включение в дегустационные сеты привычной репы, остальные ингредиенты оказались не бюджетными и далеко не региональными: мраморная говядина, черничный соус, китайские грибы, кавказские приправы. Неудивительно, что это великолепие оказалось не долговечным и стремительно исчезло со столов.
Анонсированный приезд директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрея Пантелеева не состоялся. Чиновник в это время находился на заседании облдумы и в отличие от депутатов фракций ЛДПР и КПРФ, прослушал всю повестку до конца.
По словам организаторов, V гастрономический фестиваль будет длиться целый месяц с 18 октября по 18 ноября. За это время в ресторанах-участниках конкурса можно попробовать анонсированные сеты за 900 рублей и выбрать фаворита.