В бюджете Тюмени достаточно денег, но городские программы не реализуются полностью

Директор департамента финансов и налоговой политики администрации Андрей Пилипчук выступил с отчетом. Он рассказал, как пополняется и расходуется бюджет за 9 месяцев 2018 года.
Запланированный бюджет по доходам составлял 26,6 млрд рублей и расходам 27,4 млрд рублей. Дефицит покрывали остатки средств с прошлого года. Уточненный бюджет к первому полугодию в доходах составил 28 млрд, а по расходам 30 млрд рублей. Доходы исполнены на 40%, а расходы на 38%.
Но на дворе уже октябрь, и чиновники не поленились посчитать исполнение бюджета за 9 месяцев. Так, доходы в бюджет поступили в размере 17,7 млрд рублей, а расходы составили 18 млрд.
43% от доходов составляют налоги, 49% - перечисления из областного бюджета, остальное - неналоговые доходы, в которые входят аренда земельных участков для жилищного строительства, продажа земельных участков, выдача порубочных билетов.
Что касается расходов, они исполнены на 68% от плана. Расходы осуществляются по муниципальным программам. Самыми ощутимыми для бюджета программами стали развитие дорожно-транспортной сети города и образование Тюмени.
Средства по муниципальным программам развития дорожно-транспортной сети, системы коммунальной инфраструктуры, благоустройства и охраны окружающей среды тоже использованы не в полном объеме. По словам ответчика, оплачиваются работы по факту выполнения, что, как правило, происходит в конце года.
Лишь на 20% реализована программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Год подходит к концу, но чиновник объясняет такую ситуацию тем, что основным мероприятием в рамках поддержки предпринимателей станет "Тюменская марка".
Депутатов заинтересовал вопрос, почему практически не использованы заложенные средства на содержание зеленых насаждений вдоль дорог. Депутат Екатерина Вешкурцева тут же вспомнила недавние случаи, когда из-за урагана деревья валились на проезжую часть.
На что Пилипчук ответил, что выделенные средства планировались на другие цели, например, обрезку деревьев, которая запланирована опять же на конец года.
Обсудили на комиссии и проблему капремонта муниципального жилья. Выяснилось, что городские власти рады бы начать работу, но снова возникает непредвиденная проблема - люди, которые не пускают чиновников.