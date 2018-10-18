В бюджете Тюмени достаточно денег, но городские программы не реализуются полностью

Запланированный бюджет по доходам составлял 26,6 млрд рублей и расходам 27,4 млрд рублей. Дефицит покрывали остатки средств с прошлого года. Уточненный бюджет к первому полугодию в доходах составил 28 млрд, а по расходам 30 млрд рублей. Доходы исполнены на 40%, а расходы на 38%.