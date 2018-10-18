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Тюменских автомобилистов призывают пересесть на день на общественный транспорт

18 октября 2018, 10:00
Автомобилистов Тюмени 18 октября просят на день оставить свои автомобили на стоянках и пересесть на общественный транспорт.
Сюжет
Снег

В четверг, 18 октября, в Тюмени возможен гололед, кроме того, в областной столице ночью прошел мокрый снег, в связи с чем на улицы города выходили комплексные дорожные машины.

Снег в первую очередь очищали на дорогах с интенсивным движением, также внимание уделили тротуарам, остановкам общественного транспорта, мостам и путепроводам.

Из-за гололеда автомобилистам рекомендовано на день оставить машины на стоянках и пересесть на общественный транспорт, особенно тем, кто не успел сменить резину.

Также автомобилистов областной столицы просят не оставлять свои машины вдоль обочин, так как припаркованные там автомобили мешают дорожной технике расчищать улицы от снега в течение дня.

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