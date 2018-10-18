Тюменские студенты отправятся в Беларусь для обмена опытом

Известно, что в Беларусь в этом году поедут студенты из Тюменского государственного университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и ряда других вузов. Они посетят Брестский государственный университет, где встретятся со студентами этого высшего учебного заведения.
В программе - обмен опытом, совместный круглый стол студентов двух стран, а также различные игры, которые помогут ребятам и юношам быстрее найти взаимопонимание.
Помимо этого тюменские студенты посетят Брестский технопарк, также их коллеги из Белоруссии покажут им Брестскую крепость, своей университет, где расположен сад непрерывного цветения и проведут для них другие мероприятия направленные на укрепление дружеских отношений.