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Тюменские студенты отправятся в Беларусь для обмена опытом

18 октября 2018, 14:00
Делегация студентов из пяти тюменских вузов посетит в октябре текущего года Беларусь в рамках гуманитарного сотрудничества между высшими учебными заведениями.
Сюжет
Тюмень

Известно, что в Беларусь в этом году поедут студенты из Тюменского государственного университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и ряда других вузов. Они посетят Брестский государственный университет, где встретятся со студентами этого высшего учебного заведения.

В программе - обмен опытом, совместный круглый стол студентов двух стран, а также различные игры, которые помогут ребятам и юношам быстрее найти взаимопонимание.

Помимо этого тюменские студенты посетят Брестский технопарк, также их коллеги из Белоруссии покажут им Брестскую крепость, своей университет, где расположен сад непрерывного цветения и проведут для них другие мероприятия направленные на укрепление дружеских отношений.

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