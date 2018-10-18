nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Цифровая экономика требует развития возможностей образования в Тюмени

18 октября 2018, 20:00
Современное образование требует развития цифровых технологий и повышения навыков в работе в информационной среде. На цифровом форуме «Инфотех-2018» специалисты образовательных программ рассказали о будущем обучения в России.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что в Тюменской области постоянно развивается информационная среда. Школы региона оборудованы видео и цифровой техникой. Это способствует развитию обучения в школах. Примером может послужить Заводоуковск, где за последний год 1 191 учащийся прошел обучение в онлайн-классах.

На территории области запускается единая система цифровой библиотеки. Развиваются общеобразовательные проекты с применением игровых технологий. Тюменские учителя начинают активно пользоваться сервисом «Яндекс.Учебник». На сегодняшний день педагогам важно обладать ИКТ-навыками и использовать цифровые образовательные ресурсы.

Материалы по теме
12 деревянных школ Тюменской области заменят на модульные здания150 школ Тюменской области участвовали в областном родительском собрании
#Новости#Тюменская область#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25