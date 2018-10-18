Цифровая экономика требует развития возможностей образования в Тюмени

Сообщается, что в Тюменской области постоянно развивается информационная среда. Школы региона оборудованы видео и цифровой техникой. Это способствует развитию обучения в школах. Примером может послужить Заводоуковск, где за последний год 1 191 учащийся прошел обучение в онлайн-классах.
На территории области запускается единая система цифровой библиотеки. Развиваются общеобразовательные проекты с применением игровых технологий. Тюменские учителя начинают активно пользоваться сервисом «Яндекс.Учебник». На сегодняшний день педагогам важно обладать ИКТ-навыками и использовать цифровые образовательные ресурсы.