Цифровая экономика требует развития возможностей образования в Тюмени

Сообщается, что в Тюменской области постоянно развивается информационная среда. Школы региона оборудованы видео и цифровой техникой. Это способствует развитию обучения в школах. Примером может послужить Заводоуковск, где за последний год 1 191 учащийся прошел обучение в онлайн-классах.