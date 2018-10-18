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Следователи СКР закрыли нелегальную заправку на Ялуторовском тракте

18 октября 2018, 07:00
В областной столице 17 октября полицейские задержали четырех мужчин, которые организовали работу нелегальной АЗС. По информации областного СКР, в отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности.
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Тюмень

Сообщается, что «кустарный» бизнес находился на 11 км. Ялуторовского тракта. В этом месте злоумышленники хранили цистерны в которых производили и сбывали топливо. На данный момент нарушители задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Задержанным может грозить крупный штраф.

Специалисты отмечают что в Тюменской области нелегальная продажа горючего чаще всего организовывается на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где нелегальные предприниматели реализуют дизельное топливо для грузовиков и спецтехники. Продажа осуществляется в переоборудованных автомобилях.

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#Новости#АЗС#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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