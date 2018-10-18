Следователи СКР закрыли нелегальную заправку на Ялуторовском тракте

Сообщается, что «кустарный» бизнес находился на 11 км. Ялуторовского тракта. В этом месте злоумышленники хранили цистерны в которых производили и сбывали топливо. На данный момент нарушители задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Задержанным может грозить крупный штраф.