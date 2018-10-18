Локо-Банк активно развивает онлайн-сервисы

По открытию расчетных счетов для малого и среднего бизнеса Локо-Банк входит в число лидеров рынка, а его тарифы одни из самых низких. В этом году банк запустил услугу по дистанционному открытию счетов, для предпринимателей это особенно важно, если нет возможности посетить офис банка. Все общение с сотрудниками организации осуществляется в дистанционных каналах, документы вообще можно оформить, не приходя в офис.