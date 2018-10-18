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Локо-Банк активно развивает онлайн-сервисы

18 октября 2018, 13:15
В России с каждым годом увеличивается количество банковских операций, которые совершаются удаленно. Участники рынка говорят о том, что онлайн-сервисы это одно из главных направлений развития банковского сектора.

Почти каждый банк сейчас имеет собственное мобильное приложение и интернет-сервисы для частных и корпоративных клиентов. Благодаря этому появляется возможность совершить любую банковскую операцию, не выходя из дома, пишет NewsNN.

Согласно данным Markswebb Rank&Report, мобильными банковскими приложениями в стране пользуются более 18 миллионов человек – 33% от всех пользователей Сети в стране. Участники рынка связывают активный рост операций именно с этим каналом удаленного обслуживания.

Локо-Банк – это один из первых банков, сумевший стать настоящей IT-платформой. Только в этом году свыше 90 тысяч предпринимателей обратились в банк для открытия расчетного счета. Большинство клиентов сделали это удаленно, а менеджер сам приезжал клиенту на подписание документов – абсолютно бесплатно.

Как сообщил заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин, свой интернет-банк для предпринимателей открылся только год назад, но кредитная организация уже попала в исследование аналитиков Markswebb вместе с «Тинькофф», «Модулем» и другими игроками. Отличается Локо-Банк современным дизайном, в рамках юзабилити-тестирования он получил самые высокие оценки.

По открытию расчетных счетов для малого и среднего бизнеса Локо-Банк входит в число лидеров рынка, а его тарифы одни из самых низких. В этом году банк запустил услугу по дистанционному открытию счетов, для предпринимателей это особенно важно, если нет возможности посетить офис банка. Все общение с сотрудниками организации осуществляется в дистанционных каналах, документы вообще можно оформить, не приходя в офис.

Андрей Люшин добавил, что Локо-Банк хорошо понимает потребности клиентов, а превращение в высокотехнологичную компанию изменило не только отношение к клиентам, но и сам банк изнутри.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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