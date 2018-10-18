Без оппозиции в Тюменской облдуме заседания проходят быстро, голосуют единогласно

Несмотря на дефицит бюджета, депутатам представили на голосование проект закона «О предоставлении налоговых льгот». Документ предлагает освободить от уплаты налога на имущество крупные организации по производству пива (с проектной мощностью свыше 10 млн декалитров) и предприятия по производству стеклянной тары (с проектной мощностью не менее 300 млн бутылок в год). Одобрение законопроекта приведет к снижению доходов областного бюджета примерно на 65 млн рублей. Этот документ вызвал подозрения у оппозиции, что поправка к закону сделана специально для двух предприятий.