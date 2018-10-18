Без оппозиции в Тюменской облдуме заседания проходят быстро, голосуют единогласно

18 ноября состоялось очередное 24 заседание Тюменской облдумы. В большом зале присутствовали 46 депутатов, 8 из которых покинули зал после рассмотрения пяти вопросов повестки из 26 заявленных. Причиной ухода стало несогласие с ведением регламента.
Депутаты от ЛДПР и КПРФ высказывали свое недовольство по поводу распределения бюджетных средств в округах, а также по представлению налоговых льгот ряду крупнейших предприятий региона. В результате обсуждений одного из вопросов, депутату Глебу Трубину дважды не дали высказаться, хотя он заявлялся по регламенту: фамилия депутата высвечивалась на табло, но право выступить у Трубина забрали.
Если фракциям ЛДПР, КПРФ и другим не дают возможности сегодня задавать вопросы и высказывать свое мнение, то, наверное, нам не имеет смысла участвовать в заседании. Спасибовысказался Глеб Трубин, депутат от ЛДПР
После этого фракции КПРФ и ЛДПР в полном составе покинули зал заседания. Коллеги не стали их задерживать, напомнив, что это право каждого.
Но спустя час, во время рассмотрения одного из законопроектов, депутат от «Единой России» Игорь Нак, неожиданно и очень резко высказался об этом событии, предложив поставить оппозиционерам прогул, лишить премии и наказать в соответствии с трудовым законодательством.
Первое недовольство оппозиционеров вызвало обсуждение строительства больницы в Нижневартовске и речного вокзала в поселке Березовский. Один из депутатов напомнил, что вопросы постройки этих объектов "уже набили оскомину" и обсуждаются много лет, как и выделяются на них средства, но до сих пор нет никакого решения.
Зачем им выделять средства, если ничего не происходит?спросил Глеб Трубин
Несмотря на дефицит бюджета, депутатам представили на голосование проект закона «О предоставлении налоговых льгот». Документ предлагает освободить от уплаты налога на имущество крупные организации по производству пива (с проектной мощностью свыше 10 млн декалитров) и предприятия по производству стеклянной тары (с проектной мощностью не менее 300 млн бутылок в год). Одобрение законопроекта приведет к снижению доходов областного бюджета примерно на 65 млн рублей. Этот документ вызвал подозрения у оппозиции, что поправка к закону сделана специально для двух предприятий.
Согласно нашей информации «Очаково» и «Стеклотех» освобождаются от налогов, так как только они из всех организаций соответствуют требованиямпрокомментировал законопроект Михаил Селюков
Директор департамента финансов Михаил Таранов подтвердил догадку Селюкова и добавил, если облдепы не дадут двум предприятиям льготы, то пострадают местные производители в этом сегменте. Таранов добавил, что это подакцизные товары, налоги с которых составляют более 500 млн рублей.
Против выступила глава регионального КПРФ Тамара Казанцева и предложила перенаправить эти средства в сельское хозяйство. Лидер эсеров Владимир Пискайкин решил уравнять всех в правах, и освободить от налогов не только гигантов, но и малый бизнес.
В итоге закон «О предоставлении налоговых льгот» был принят большинством. 36 депутатов - ЗА; 6 - ПРОТИВ; 1 - ВОЗДЕРЖАЛСЯ; 2 - НЕ ГОЛОСОВАЛИ.
Это был пятый, последний, вопрос, рассматриваемый в полном составе облдумы. Все 29 последующих голосований по повестке заседания проходили единогласным решением партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», у них вся процедура заняли меньше одного часа.