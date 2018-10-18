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23 ребенка в Югре заразились в детском саду сальмонеллезом из-за яиц

18 октября 2018, 16:30
Малыши детского сада «Сказка» в Ханты-Мансийске заразились сальмонеллезом. Сообщается, что вспышка заболевания произошла в начале октября, всего заразилось 23 ребенка.

После первых жалоб на самочувствие врачи обследовали 27 детей дошкольного учреждения. В 23 случаях медики выявили сальмонеллез. Отмечается, что заболевание протекает в легкой и средней тяжести. Вспышка заболевания произошла из-за некачественных яиц от Омского производителя.

Между тем в садике проведены противоэпидемические мероприятия. За детьми организован медицинское наблюдение. Специалисты проводят проверку учреждений куда поставлялся данный продукт. В Роспотребнадзоре Югры приняты меры по выявлению опасной партии продуктов.

Специалисты отмечают, заражение сальмонеллезом происходит из-за немытых яиц. Сальмонелла концентрируется на оболочке и при разбитии яйца – проникает в блюдо.

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#Новости#Ханты-Мансийск#Детское питание#ХМАО - Югра#Югра#Александр Мязин#Происшествия
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