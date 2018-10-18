23 ребенка в Югре заразились в детском саду сальмонеллезом из-за яиц

После первых жалоб на самочувствие врачи обследовали 27 детей дошкольного учреждения. В 23 случаях медики выявили сальмонеллез. Отмечается, что заболевание протекает в легкой и средней тяжести. Вспышка заболевания произошла из-за некачественных яиц от Омского производителя.
Между тем в садике проведены противоэпидемические мероприятия. За детьми организован медицинское наблюдение. Специалисты проводят проверку учреждений куда поставлялся данный продукт. В Роспотребнадзоре Югры приняты меры по выявлению опасной партии продуктов.
Специалисты отмечают, заражение сальмонеллезом происходит из-за немытых яиц. Сальмонелла концентрируется на оболочке и при разбитии яйца – проникает в блюдо.