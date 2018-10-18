23 млн рублей заплатит «РН-Юганскнефтегаз» за крупный разлив нефти в 2015 году

Сообщается, что в Усть-Балыкском месторождении произошел порыв. В результате возникло обширное нефтяное пятно, которое загрязнило земли некоторых населенных пунктов. Общая площадь загрязненного участка составила 0,9495 га.
Нефтяная компания устранила последствия разлива нефти затратив на мероприятия 4 800 000 рублей. В дальнейшем к делу подключился арбитражный суд Югры, который обязал возместить вред экологии.
В июне 2018 года в Югре был опубликовал отчет, в котором отмечено, что больше всего экологических аварий возникает у предприятий «Роснефти» - 3496 аварий. 29 ЧП отмечены на месторождениях компании Лукойл, по четыре аварии у «Славнефти» и «Сургутнефтегаза».