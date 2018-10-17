Жителей Заболотья могут лишить традиционного уклада жизни

Местные жители говорят, что охота, рыболовство и сбор дикоросов — способ выживания для них. Более того, новые ограничения могут нарушить традиционный уклад жизни местных коренных народов. Между тем в госохотуправлении региона рассказали, что земля будет передана инвесторам по действующему законодательству.