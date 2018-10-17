Жителей Заболотья могут лишить традиционного уклада жизни

В настоящее время на сайте госуслуг опубликовано извещение об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения по организации площадки для охоты. Предполагается, что подрядная организация подготовит участок Носкинский для охотников. Здесь расположены водоемы, болота и лес, где обитает большое количество хищников.
Местные жители говорят, что охота, рыболовство и сбор дикоросов — способ выживания для них. Более того, новые ограничения могут нарушить традиционный уклад жизни местных коренных народов. Между тем в госохотуправлении региона рассказали, что земля будет передана инвесторам по действующему законодательству.