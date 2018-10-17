nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тобольске вскрыли капсулу 1968 года с письмом-посланием комсомольцев

17 октября 2018, 14:00
В Тобольске в школе № 20 в микрорайоне Менделеево вскрыли капсулу из прошлого, текст письма, которое содержалось в ней, написали строители железной дороги Тюмень – Сургут.

Капсула была заложена 26 октября 1968 года юношами и девушками, которые строили железную дорогу Тюмень – Сургут, в тот день они собрались в Тюмени на юбилей Ленинского комсомола, а позже отправились в Тобольск с первым составом по железной дороге.

Из текста письма следует, что они верили, что к 2018 году людям больше не будут угрожать войны и голод, мир станет справедливее, чем в 1968 году, и совсем не останется капиталистов.

Капсулу вскрывали председатель участник строительства железной дороги Тюмень – Тобольск – Сургут и председатель ветеранов транспортного строительства в Западной Сибири Анатолий Грязев.

Также в день вскрытия капсулы молодые парламентарии Тобольска написали свое письмо-послание к будущей молодежи, текст которого зачитали участникам мероприятия.

#Новости#Железные дороги#Тюменская область#Письма#Тобольск#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25