В Тобольске вскрыли капсулу 1968 года с письмом-посланием комсомольцев

Капсула была заложена 26 октября 1968 года юношами и девушками, которые строили железную дорогу Тюмень – Сургут, в тот день они собрались в Тюмени на юбилей Ленинского комсомола, а позже отправились в Тобольск с первым составом по железной дороге.
Из текста письма следует, что они верили, что к 2018 году людям больше не будут угрожать войны и голод, мир станет справедливее, чем в 1968 году, и совсем не останется капиталистов.
Капсулу вскрывали председатель участник строительства железной дороги Тюмень – Тобольск – Сургут и председатель ветеранов транспортного строительства в Западной Сибири Анатолий Грязев.
Также в день вскрытия капсулы молодые парламентарии Тобольска написали свое письмо-послание к будущей молодежи, текст которого зачитали участникам мероприятия.