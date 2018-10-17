В кино семьёй – выгодно!

При единовременной покупке 4-х билетов на один сеанс на одного взрослого и трёх детей или двух взрослых и двух детей билеты продаются по специальной цене.
Скидка действует все дни недели, включая выходные, и распространяется на показы фильмов с возрастным ограничением «0+», «6+», «12+» в форматах 2D и 3D в обычных залах кинотеатров.
Скидка не суммируется с действующими в кинотеатре льготами и скидками, не распространяется на показы в рамках акции «Супервторник».
Данная скидка не распространяется на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы по специальным ценам и сеансы Мувик.