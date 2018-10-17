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В кино семьёй – выгодно!

17 октября 2018, 10:01
Во всех кинотеатрах Объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» «Специальное предложение для суперсемьи».
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Тюмень

При единовременной покупке 4-х билетов на один сеанс на одного взрослого и трёх детей или двух взрослых и двух детей билеты продаются по специальной цене.

Скидка действует все дни недели, включая выходные, и распространяется на показы фильмов с возрастным ограничением «0+», «6+», «12+» в форматах 2D и 3D в обычных залах кинотеатров.

Скидка не суммируется с действующими в кинотеатре льготами и скидками, не распространяется на показы в рамках акции «Супервторник».

Данная скидка не распространяется на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы по специальным ценам и сеансы Мувик.

#Новости#Кино#Тюмень#Юрий Норицын#Культура
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