Тюменские школьники завоевали бронзу на международном фестивале робототехники

Областные робототехники завоевали третье место в дисциплине «Сумо андроидных роботов» и бронзу в «Кубке РТК: Экстремал». Всего в международном фестивале робототехники «РобоФинист» приняли участие более тысячи учащихся школ из России, Белоруссии, Казахстана, Хорватии, Турции.
В Сумо роботов основная задача участника состоит в том, чтобы создать и запрограммировать устройство, у которого должны быть руки и ноги, строго регламентированной длины. После этого роботы выставляют на ринг, где их основная задача - вытолкнуть противника за круг.
По словам специалистов, сделать так, чтобы робот правильно двигался и был практически копией человека - сложная задача с точки зрения программирования.