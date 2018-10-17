nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские школьники завоевали бронзу на международном фестивале робототехники

17 октября 2018, 10:30
Команда робототехников Тюменской областной физико-математической школы завоевала две бронзы на международном фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге.
Сюжет
Тюмень

Областные робототехники завоевали третье место в дисциплине «Сумо андроидных роботов» и бронзу в «Кубке РТК: Экстремал». Всего в международном фестивале робототехники «РобоФинист» приняли участие более тысячи учащихся школ из России, Белоруссии, Казахстана, Хорватии, Турции.

В Сумо роботов основная задача участника состоит в том, чтобы создать и запрограммировать устройство, у которого должны быть руки и ноги, строго регламентированной длины. После этого роботы выставляют на ринг, где их основная задача - вытолкнуть противника за круг.

По словам специалистов, сделать так, чтобы робот правильно двигался и был практически копией человека - сложная задача с точки зрения программирования.

Материалы по теме
Соревнования по робототехнике пройдут 30 сентября в ТюмениТюменские робототехники представят Россию на олимпиаде в Таиланде
#Новости#Фестиваль#Тюменская область#Школьники#Тюмень#Робототехника#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25