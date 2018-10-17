Чемпионат мира по футболу принес российской экономике 952 млрд рублей

Суммарное влияние чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 гг. составило 952 млрд рублей, говорится в "Исследовании влияния чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы".