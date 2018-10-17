Чемпионат мира по футболу принес российской экономике 952 млрд рублей

По данным оргкомитета "Россия-2018", на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 млрд рублей. Также стало известно, что порядка трети средств от ЧМ-2018 направят на развитие туризма.
В период подготовки и проведения ЧМ-2018 было создано и поддержано 315 тысяч рабочих мест в год, что способствовало увеличению доходов населения на 459 млрд рублей.
Суммарный вклад мундиаля в экономику каждого из регионов, где проходил ЧМ составил от 2% до 20% годового значения ВВП.
Чемпионат мира по футболу проходил в российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в турнире одержала сборная Франции, российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала.