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Чемпионат мира по футболу принес российской экономике 952 млрд рублей

17 октября 2018, 10:00
Суммарное влияние чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 гг. составило 952 млрд рублей, говорится в "Исследовании влияния чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы".

По данным оргкомитета "Россия-2018", на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 млрд рублей. Также стало известно, что порядка трети средств от ЧМ-2018 направят на развитие туризма.

В период подготовки и проведения ЧМ-2018 было создано и поддержано 315 тысяч рабочих мест в год, что способствовало увеличению доходов населения на 459 млрд рублей.

Суммарный вклад мундиаля в экономику каждого из регионов, где проходил ЧМ составил от 2% до 20% годового значения ВВП.

Чемпионат мира по футболу проходил в российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в турнире одержала сборная Франции, российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала.

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#Новости#Экономика#ЧМ-2018#ВВП#Россия#Футбол#Наиль Каримов
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