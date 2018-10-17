Антипинский НПЗ заплатит почти 23 млн. рублей долгов московской фирме

Это общая сумма долга ответчика перед истцом по нескольким актам сдачи-приемки работ от 21 декабря 2016 года, от 12 декабря 2016 года, от 25 октября 2017 года, от 15 декабря 2017 года, от 5 июня 2018 года.
Договор от 2013 года на проектирование объекта под названием «III очередь строительства ЗАО «Антипинский НПЗ». Четвертый пусковой комплекс. Титул 208. Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов».
Сумма будет выплачена в три этапа. До 1 ноября - 10 млн. рублей; до 1 декабря – 6,428 млн. рублей; до 10 января 2019 – 6,428 млн. рублей. Ответчик заплатит пени в размере почти 535 тыс. рублей до 10 января 2019 года. От остальной части пени истец отказался. Еще АНПЗ возместит половину расходов по уплате госпошлины, понесенной истцом – 71,314 тысяч рублей до 1 ноября. Также «ИКТ Сервис» отказался от требования о взыскании расходов на оплату услуг представителей в размере 300 тыс. рублей.
«ИКТ Сервис» специализируется на иженерно-техническом проектировании, управлении проектами строительства, выполнении строительного контроля и авторского надзора.
Это уже не первый случай в этом месяце, когда Антипинский НПЗ заключает мировое соглашение в суде. По точно такому же сценарию завершилось дело в Арбитражном суде Тюменской области. Тогда истцом выступала фирма «ТехИнновации». По результатам мировой договоренности АНПЗ должен выплатить ей 75,7 млн. рублей за просрочку оплаты оказанных услуг. Срок – до конца 2018 года.