Антипинский НПЗ заплатит почти 23 млн. рублей долгов московской фирме

Сумма будет выплачена в три этапа. До 1 ноября - 10 млн. рублей; до 1 декабря – 6,428 млн. рублей; до 10 января 2019 – 6,428 млн. рублей. Ответчик заплатит пени в размере почти 535 тыс. рублей до 10 января 2019 года. От остальной части пени истец отказался. Еще АНПЗ возместит половину расходов по уплате госпошлины, понесенной истцом – 71,314 тысяч рублей до 1 ноября. Также «ИКТ Сервис» отказался от требования о взыскании расходов на оплату услуг представителей в размере 300 тыс. рублей.