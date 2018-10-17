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200 000 рублей выманили мошенники у пенсионерки в Тобольске

17 октября 2018, 16:30
Полицейские Тобольска разыскивают мошенника, который обманул пенсионерку на 200 000 рублей. Злоумышленник представился заведующий отделением областной больницы.

Сообщается, что неизвестный позвонил потерпевшей на домашний телефон и сообщил, что у тоболячки врачи диагностировали опасное инфекционное заболевание. В настоящее время ей необходимо лечение, которое стоит 200 000 рублей из-за использования специальных импортных препаратов.

Пенсионерка ничего не заподозрила и взяла кредит. Далее злоумышленник объяснил как перевести деньги на его счет. Через некоторое время пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В сентябре и октябре 2018 года в Тюменской области выявлены крупные случаи обмана пожилых людей. Мошенники предлагают получить до 5 000 000 рублей компенсации с фармкомпаний за проданные лекарства.

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#Новости#Мошенничество#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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