200 000 рублей выманили мошенники у пенсионерки в Тобольске

Сообщается, что неизвестный позвонил потерпевшей на домашний телефон и сообщил, что у тоболячки врачи диагностировали опасное инфекционное заболевание. В настоящее время ей необходимо лечение, которое стоит 200 000 рублей из-за использования специальных импортных препаратов.
Пенсионерка ничего не заподозрила и взяла кредит. Далее злоумышленник объяснил как перевести деньги на его счет. Через некоторое время пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
В сентябре и октябре 2018 года в Тюменской области выявлены крупные случаи обмана пожилых людей. Мошенники предлагают получить до 5 000 000 рублей компенсации с фармкомпаний за проданные лекарства.