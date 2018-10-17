179 млн рублей планируют заработают на гастарбайтерах в Югре

Сообщается, что в следующем году показатель повысится с 2,054 до 2,142. Он необходим для исчисления НДФЛ с иностранцев, которые наняты физлицами проживающими в Югре. Каждый год бюджет ХМАО пополняется за счет данного коэффициента на 700 000 рублей.
Предполагается, что данная инициатива увеличит поступления в региональный бюджет на 179 000 000 рублей.
Правительство Югры планирует в ближайшее время перераспределить около 42 млрд рублей сверхдоходов. Предполагается, что дополнительные средства будут получены из-за роста нефтяных доходов корпораций ХМАО и увеличения отчислений НДФЛ. Чиновники ожидают, что профицит бюджета в этом году составил почти 17 млрд.