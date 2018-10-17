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179 млн рублей планируют заработают на гастарбайтерах в Югре

17 октября 2018, 17:30
Депутаты облдумы ХМАО 16 октября приняли законопроект увеличивающий коэффициент стимулирующий к дополнительному привлечению трудовых ресурсов в автономный округ.
Сюжет
Югра

Сообщается, что в следующем году показатель повысится с 2,054 до 2,142. Он необходим для исчисления НДФЛ с иностранцев, которые наняты физлицами проживающими в Югре. Каждый год бюджет ХМАО пополняется за счет данного коэффициента на 700 000 рублей.

Предполагается, что данная инициатива увеличит поступления в региональный бюджет на 179 000 000 рублей.

Правительство Югры планирует в ближайшее время перераспределить около 42 млрд рублей сверхдоходов. Предполагается, что дополнительные средства будут получены из-за роста нефтяных доходов корпораций ХМАО и увеличения отчислений НДФЛ. Чиновники ожидают, что профицит бюджета в этом году составил почти 17 млрд.

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#Новости#Югра#Гастарбайтеры#Александр Мязин#Экономика
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