179 млн рублей планируют заработают на гастарбайтерах в Югре

Сообщается, что в следующем году показатель повысится с 2,054 до 2,142. Он необходим для исчисления НДФЛ с иностранцев, которые наняты физлицами проживающими в Югре. Каждый год бюджет ХМАО пополняется за счет данного коэффициента на 700 000 рублей.