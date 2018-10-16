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В тюменском парке Заречный появятся пешеходные и велосипедные дорожки и паумтрек

16 октября 2018, 09:18
В Тюмени представили концепцию благоустройства парка Заречный, согласно которому в парке могут появиться каскадные водопады, «сухой» фонтан и искусственный ручей.

В пятницу, 12 октября, прошло собрание жителей Тюмени, на котором представили проект благоустройства парка Заречный. Заместитель главы города Максим Афанасьев заявил по итогам собрания, что при составлении проекта учли рекомендации и комментарии жителей.

Также стало известно, что в парке Заречный появятся пешеходные и велосипедные дорожки, современный паумтрек, зона отдыха для детей, а также спортивные и детские игровые площадки. Помимо этого на территории парка будет обустроена поляна для проведения различных массовых мероприятий и гуляний.

Также в парке оборудуют три каскадных водопада, искусственный ручей и «сухой» фонтан, а вот мангальных зон в Заречном не будет, так решили сами жители.

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