В тюменском парке Заречный появятся пешеходные и велосипедные дорожки и паумтрек

Также стало известно, что в парке Заречный появятся пешеходные и велосипедные дорожки, современный паумтрек, зона отдыха для детей, а также спортивные и детские игровые площадки. Помимо этого на территории парка будет обустроена поляна для проведения различных массовых мероприятий и гуляний.