В тюменском парке Заречный появятся пешеходные и велосипедные дорожки и паумтрек

В пятницу, 12 октября, прошло собрание жителей Тюмени, на котором представили проект благоустройства парка Заречный. Заместитель главы города Максим Афанасьев заявил по итогам собрания, что при составлении проекта учли рекомендации и комментарии жителей.
Также стало известно, что в парке Заречный появятся пешеходные и велосипедные дорожки, современный паумтрек, зона отдыха для детей, а также спортивные и детские игровые площадки. Помимо этого на территории парка будет обустроена поляна для проведения различных массовых мероприятий и гуляний.
Также в парке оборудуют три каскадных водопада, искусственный ручей и «сухой» фонтан, а вот мангальных зон в Заречном не будет, так решили сами жители.