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Самым "популярным" преступлением в Тюменской области остается кража

16 октября 2018, 15:00
За период с января по сентябрь зафиксировано 18840 преступлений. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 5,5% – то есть, на 1103 правонарушений.
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Тюмень

Отмечается снижение преступности на 17 территориях региона. В Тюменском районе - на 14,1, в Ялуторовске и районе - на 11%, в Ишиме и Ишимском районе - на 10,7%, в Тюмени - на 6,1, в городском округе Заводоуковска - на 3,5%.

На 12,1% уменьшилось количество особо тяжких преступлений. На 5% – число убийств и покушений. На 19,9% снизилось количество случаев повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии. Разбоев стало меньше на 25,9%. Грабежей – на 5,4%.

Кража является самым популярным правонарушением – 6609. Злодеяния с наркотиками расположились следом – 1979. Третье место за мошенничеством – 1826.

В прошлом месяце сообщалось, что в Тюменской области участились кражи несовершеннолетними. С января по сентябрь этого года дети и подростки совершили 213 краж. 66 – в торговых центрах. Это на 53% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Добычей воришек стали продукты, техника, алкоголь.

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