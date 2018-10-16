Самым "популярным" преступлением в Тюменской области остается кража

В прошлом месяце сообщалось, что в Тюменской области участились кражи несовершеннолетними. С января по сентябрь этого года дети и подростки совершили 213 краж. 66 – в торговых центрах. Это на 53% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Добычей воришек стали продукты, техника, алкоголь.