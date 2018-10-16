Самым "популярным" преступлением в Тюменской области остается кража

Отмечается снижение преступности на 17 территориях региона. В Тюменском районе - на 14,1, в Ялуторовске и районе - на 11%, в Ишиме и Ишимском районе - на 10,7%, в Тюмени - на 6,1, в городском округе Заводоуковска - на 3,5%.
На 12,1% уменьшилось количество особо тяжких преступлений. На 5% – число убийств и покушений. На 19,9% снизилось количество случаев повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии. Разбоев стало меньше на 25,9%. Грабежей – на 5,4%.
Кража является самым популярным правонарушением – 6609. Злодеяния с наркотиками расположились следом – 1979. Третье место за мошенничеством – 1826.
В прошлом месяце сообщалось, что в Тюменской области участились кражи несовершеннолетними. С января по сентябрь этого года дети и подростки совершили 213 краж. 66 – в торговых центрах. Это на 53% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Добычей воришек стали продукты, техника, алкоголь.