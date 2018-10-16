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Мошенники обманули пенсионерку в Тюмени на 1 000 000 рублей

16 октября 2018, 16:00
В областной столице пожилая тюменка стала жертвой мошенников. Сообщается, что 74-летняя пенсионерка потеряла около 1 000 000 рублей переведя их на счет злоумышленников.
Сюжет
Тюмень

По материалам дела выяснилось, что тюменке позвонили неизвестные и представились сотрудниками фармкомпании. Они пообещали ей большую компенсацию за ранее проданные лекарства.

В течении месяца злоумышленники регулярно звонили пострадавшей и просили перевести деньги для составления документации и другие услуги необходимые для оформления компенсации. Пенсионерка не советовалась ни с кем из своих родственников и следовала указаниям неизвестных.

Через некоторое время она поняла что ее обманули и обратилась с заявлением в правоохранительные органы Тюмени.

В сентябре при похожих обстоятельствах злоумышленники обманули двух пенсионеров пообещав им компенсацию в размере 5 000 000 рублей.

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#Новости#Мошенники#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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