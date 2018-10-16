Мошенники обманули пенсионерку в Тюмени на 1 000 000 рублей

По материалам дела выяснилось, что тюменке позвонили неизвестные и представились сотрудниками фармкомпании. Они пообещали ей большую компенсацию за ранее проданные лекарства.
В течении месяца злоумышленники регулярно звонили пострадавшей и просили перевести деньги для составления документации и другие услуги необходимые для оформления компенсации. Пенсионерка не советовалась ни с кем из своих родственников и следовала указаниям неизвестных.
Через некоторое время она поняла что ее обманули и обратилась с заявлением в правоохранительные органы Тюмени.
В сентябре при похожих обстоятельствах злоумышленники обманули двух пенсионеров пообещав им компенсацию в размере 5 000 000 рублей.