БАМ признали одним из лучших железнодорожных маршрутом в мире

Первое место из десяти самых интересных железнодорожных направлений занял вьетнамский The Reunification Express, второе - The California Zephyr, третье - БАМ, общая протяженность которого составляет 4300 километров. В строительстве Байкало-Амурской магистрали принимали участие боле двух миллионов человек.
The Reunification Express соединяет два крупнейших города Вьетнама — Хошимин и Ханой. По словам исследователей, этот железнодорожный маршрут является одним из лучших способов познакомиться с Вьетнамом, так как по нему можно проехать всю страну.
The California Zephyr также соединяет всю страну, железнодорожный маршрут проходит от Чикаго до Сан-Франциско, его протяженность четыре тысячи километров, он проходит через Скалистые горы, прерии, пустыни и Сьерра-Неваду.