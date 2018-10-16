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БАМ признали одним из лучших железнодорожных маршрутом в мире

16 октября 2018, 10:00
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) оказалась в тройке самых удивительных маршрутов мира.

Первое место из десяти самых интересных железнодорожных направлений занял вьетнамский The Reunification Express, второе - The California Zephyr, третье - БАМ, общая протяженность которого составляет 4300 километров. В строительстве Байкало-Амурской магистрали принимали участие боле двух миллионов человек.

The Reunification Express соединяет два крупнейших города Вьетнама — Хошимин и Ханой. По словам исследователей, этот железнодорожный маршрут является одним из лучших способов познакомиться с Вьетнамом, так как по нему можно проехать всю страну.

The California Zephyr также соединяет всю страну, железнодорожный маршрут проходит от Чикаго до Сан-Франциско, его протяженность четыре тысячи километров, он проходит через Скалистые горы, прерии, пустыни и Сьерра-Неваду.

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