12 мигрантов выдворено из Ишима в рамках операции «Нелегальный мигрант»

По итогам исследования РАНХиГС Тюменская область входит в лидеры рейтинга миграционного потока из стран Азии и СНГ. По данным МВД региона, значительный миграционный прирост обеспечивают крупные промышленные стройки на территории региона. В России общая численность зарегистрированных мигрантов составляет около 4 000 000 человек.