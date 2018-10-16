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12 мигрантов выдворено из Ишима в рамках операции «Нелегальный мигрант»

16 октября 2018, 19:30
В Ишиме в рамках спецоперации «Нелегальный мигрант» выдворено за пределы РФ 12 нелегалов. В ходе проверочных мероприятий зарегистрировано 21 административное дело связанное с режимом пребывания на территории страны.

На данный момент стражи правопорядка взыскали с нарушителей 42 000 рублей штрафов. Полицейские выявили 2 факта незаконной регистрации иностранцев на территории города. Против собственников помещений, зарегистрировавших мигрантов, возбуждены уголовные дела.

По итогам исследования РАНХиГС Тюменская область входит в лидеры рейтинга миграционного потока из стран Азии и СНГ. По данным МВД региона, значительный миграционный прирост обеспечивают крупные промышленные стройки на территории региона. В России общая численность зарегистрированных мигрантов составляет около 4 000 000 человек.

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#Новости#Нелегальные мигранты#Мигранты#Ишим#Александр Мязин#Происшествия
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