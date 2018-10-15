В Тюменской области собрано 1,35 млн тонн зерновых культур

Сообщается, что урожайность зерновых культур составила 21,1 центнеров с гектара. При этом самые большие показатели зарегистрированы в Заводоуковском районе – 33 центнера. Общий сбор зерновых культур в регионе составил 1 350 000 тонн. На данный момент в шести районах Тюменской области уборка полностью завершена.
Еще 14 районов продолжают сбор технических культур. Всего убрано 48 000 тонн.
Тюменским аграриям удалось собрать 228 000 тонн овощей. Работы по сбору завершены на 98%. Между тем в 5 района области уборка продолжается. Ожидается все работы в данном направлении будут завершены к концу октября.