В Тюмени пройдет осенний кубок КВН

В этот день на сцене дворца творчества и спорта «Пионер» выступят команды «Закос», «Хурма» из Тюмени, «Сделано в Сибири» (Тюменский район), «Фикусы», (Ялуторовский район), «Единые» (Заводоуковск), «Случайный роман» (Голышманово) и «Родина Ершова» (Ишим).