В Тюмени пройдет осенний кубок КВН

В этот день на сцене дворца творчества и спорта «Пионер» выступят команды «Закос», «Хурма» из Тюмени, «Сделано в Сибири» (Тюменский район), «Фикусы», (Ялуторовский район), «Единые» (Заводоуковск), «Случайный роман» (Голышманово) и «Родина Ершова» (Ишим).
После выступления, по его итогам, сформируют сборную команду, она представит Тюменскую область на Всероссийских играх интегрированного КВН.
Команды для осеннего кубка КВН в Тюмени будут сформированы в общественных организациях инвалидов, реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения.
В качестве организатора игр КВН в Тюмени выступает Областная организация инвалидов. Подобные мероприятия для людей с особенностями здоровья проводятся на регулярной основе, пояснили организаторы.