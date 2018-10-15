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В Тюмени пройдет осенний кубок КВН

15 октября 2018, 13:30
В пятницу, 19 октября, в Тюмени пройдет осенний интеграционный Кубок КВН для молодых людей с особенностями здоровья.
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Тюмень

В этот день на сцене дворца творчества и спорта «Пионер» выступят команды «Закос», «Хурма» из Тюмени, «Сделано в Сибири» (Тюменский район), «Фикусы», (Ялуторовский район), «Единые» (Заводоуковск), «Случайный роман» (Голышманово) и «Родина Ершова» (Ишим).

После выступления, по его итогам, сформируют сборную команду, она представит Тюменскую область на Всероссийских играх интегрированного КВН.

Команды для осеннего кубка КВН в Тюмени будут сформированы в общественных организациях инвалидов, реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения.

В качестве организатора игр КВН в Тюмени выступает Областная организация инвалидов. Подобные мероприятия для людей с особенностями здоровья проводятся на регулярной основе, пояснили организаторы.

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