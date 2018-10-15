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Антипинский НПЗ ответит в суде за многомиллионные долги

15 октября 2018, 17:52
Арбитражный суд Республики Удмуртия зарегистрировал исковое заявление ООО «Эксперта» в отношении Антипинского НПЗ. Фирма требует взыскать с АНПЗ 23 млн. рублей долга и 192,7 тыс. руб. неустойки по договору подряда от 17 мая 2018 года с последующим начислением неустойки по день фактической оплаты долга.
Сюжет
Тюмень

Как стало известно "Нашему городу", иск получен 11 октября. Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября.

Фирма «Эксперта» зарегистрирована в Ижевске, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Месяцем ранее, в сентябре, арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал исковое заявление АО «Эпак-Сервис» к Антипинскому НПЗ. Общество требуют взыскать задолженность в размере, эквивалентном 407,5 тыс. евро в рублях по курсу Банка России на день оплаты, и 536,6 тыс. рублей по договорам поставки от 1 августа 2014 года и 2 ноября 2015 года. Заседание первой инстанции состоится 13 ноября.

Фирма «Эпак-Сервис» находится в Омске. Основана в 1992 году. Осуществляет полный комплекс услуг по поставке аналитического и вспомогательного лабораторного оборудования. Есть филиал в Тюмени.

В октябре стало известно, что арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение между истцом ООО «ТехИнновации» и ответчиком Антипинским НПЗ. В результате соглашения, АНПЗ обязан выплатить компании 75,7 млн. рублей за просрочку оплаты оказанных услуг до конца этого года.

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