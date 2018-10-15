Антипинский НПЗ ответит в суде за многомиллионные долги

Месяцем ранее, в сентябре, арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал исковое заявление АО «Эпак-Сервис» к Антипинскому НПЗ. Общество требуют взыскать задолженность в размере, эквивалентном 407,5 тыс. евро в рублях по курсу Банка России на день оплаты, и 536,6 тыс. рублей по договорам поставки от 1 августа 2014 года и 2 ноября 2015 года. Заседание первой инстанции состоится 13 ноября.