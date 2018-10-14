С 2019 года тюменцы смогут построить дом на участке только с разрешения чиновников

При этом с нового года будет введено разграничение земель: садовые и огороднические. Постороить дом и прописаться в нем можно будет только на первых.
С 1 января 2019 года перед началом строительства гражданам необходимо обратиться в орган местного самоуправления и получить документ, что данное строение соответствует градостроительным нормам. После окончания строительства в муниципалитет нужно будет направить еще одно уведомление.
Новым законом ограничивается и размер возводимого объекта: высота строения не должна быть больше 20 метров, также запрещены особняки этажностью больше трех. Кроме того, дом не может состоять из нескольких квартир.