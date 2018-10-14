nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

С 2019 года тюменцы смогут построить дом на участке только с разрешения чиновников

14 октября 2018, 18:13
Новые поправки в Градостроительный кодекс, согласно которым дом на садовом участке можно будет построить только с разрешения властей муниципалитета, вступают в силу с 1 января 2019 года.
Сюжет
Тюмень

При этом с нового года будет введено разграничение земель: садовые и огороднические. Постороить дом и прописаться в нем можно будет только на первых.

С 1 января 2019 года перед началом строительства гражданам необходимо обратиться в орган местного самоуправления и получить документ, что данное строение соответствует градостроительным нормам. После окончания строительства в муниципалитет нужно будет направить еще одно уведомление.

Новым законом ограничивается и размер возводимого объекта: высота строения не должна быть больше 20 метров, также запрещены особняки этажностью больше трех. Кроме того, дом не может состоять из нескольких квартир.

Материалы по теме
Купить загородный дом поможет эксперт Nashgorod.ruЧто нужно знать, чтобы купить квартиру или дом?
#Новости#Частный дом#Градостроительство#Градостроительная документация#Тюмень#Алена Печур#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25