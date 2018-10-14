Чиновницу уволили после ее совета жителям прожить на 3500 рублей в месяц

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова посоветовала россиянам сесть на диету из кефира и "макарошек", чтобы уложиться в прожиточный минимум. При этом сама чиновница изобретенным рецептом проживания воспользоваться отказалась, заявив, что не министерское это дело.
Коллеги по цеху увидели в словах министра неуважение к простым людям, а губернатор Саратовской области 12 октября уволил Соколову за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей", отметив, что чиновница, делая подобные заявления, забыла об ответственности.
У самой Соколовой доход значительно превышает прожиточный минимум, ставший предметом обсуждения в ее споре с депутатом - за минувший год чиновница заработала более 2 млн рублей, при этом 200 тысяч из этой суммы - материальная помощь.