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Чиновницу уволили после ее совета жителям прожить на 3500 рублей в месяц

14 октября 2018, 11:48
Губернатор Саратовской области 12 октября уволил министра труда региона Наталью Соколову за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей".
Сюжет
Тюмень

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова посоветовала россиянам сесть на диету из кефира и "макарошек", чтобы уложиться в прожиточный минимум. При этом сама чиновница изобретенным рецептом проживания воспользоваться отказалась, заявив, что не министерское это дело.

Коллеги по цеху увидели в словах министра неуважение к простым людям, а губернатор Саратовской области 12 октября уволил Соколову за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей", отметив, что чиновница, делая подобные заявления, забыла об ответственности.

У самой Соколовой доход значительно превышает прожиточный минимум, ставший предметом обсуждения в ее споре с депутатом - за минувший год чиновница заработала более 2 млн рублей, при этом 200 тысяч из этой суммы - материальная помощь.

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#Новости#Увольнение чиновников#Прожиточный минимум#Отставка#Тюмень#Алена Печур#Политика
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