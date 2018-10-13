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Тюменцы смогут посмотреть "Тобол" только в феврале 2019 года

13 октября 2018, 18:47
Премьера фильма, снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, перенесена с 6 декабря текущего года на 21 февраля следующего.
Сюжет
Тюмень

Также на два месяца переносится премьерный показ "Тобола" для жителей Тюменской области. Он должен бы состояться 1 декабря в ДК "Нефтяник".

О причинах изменения сроков выхода картины в прокат не сообщается.

Фильм снимался в Тобольске с марта по сентябрь 2018 года, участие в проекте приняли Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков и другие звезды отечественного кино. В массовых сценах были задействованы сотни тюменцев и тоболяков.

Одновременно с "Тоболом" в феврале в прокат выйдет третья часть мультфильма "Как приручить дракона", в декабре ему пришлось бы конкурировать с такими фильмами, как "Человек-Паук: через вселенные", "Аквамен" и "Бамблби".

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