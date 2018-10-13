Тюменцы смогут посмотреть "Тобол" только в феврале 2019 года

Также на два месяца переносится премьерный показ "Тобола" для жителей Тюменской области. Он должен бы состояться 1 декабря в ДК "Нефтяник".
О причинах изменения сроков выхода картины в прокат не сообщается.
Фильм снимался в Тобольске с марта по сентябрь 2018 года, участие в проекте приняли Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков и другие звезды отечественного кино. В массовых сценах были задействованы сотни тюменцев и тоболяков.
Одновременно с "Тоболом" в феврале в прокат выйдет третья часть мультфильма "Как приручить дракона", в декабре ему пришлось бы конкурировать с такими фильмами, как "Человек-Паук: через вселенные", "Аквамен" и "Бамблби".