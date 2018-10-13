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Судья Хахалева стала целью информационной атаки

13 октября 2018, 17:21
Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, опровергла распространенную в СМИ информацию о поддельности ее диплома о высшем юридическом образовании. Она считает, что стала целью информационной атаки и намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

На этой неделе в некоторых СМИ появилась информация о том, что краснодарская судья не получала диплом юридического факультета сухумского филиала Тбилисского государственного университета.

Судья добавила, что в попытке оказать на нее давление, масштабная информационная кампания в ее адрес возникает не в первый раз. Год назад в СМИ уже поднимался вопрос об отсутствии у нее высшего юридического образования. В установленном законом порядке Совет судей Краснодарского края и центральный аппарат СК РФ проверили информацию о поддельности диплома. Нарушений выявлено не было, диплом - настоящий. В следственных материалах и в Совете судей Краснодарского края имеются все справки и документы.

Информационное агентство ТАСС сообщает, что Хахалева намерена обратиться в правоохранительные органы и прекратить ситуацию, имеющую «очевидно заказной характер». Вместе с тем, судья отметила, что оканчивала три вуза, среди которых юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начался с распространением слухов о свадьбе ее дочери в июле 2017. В различных СМИ стали появляться публикации о поддельности диплома Хахалевой. Совет судей края и СК РФ инициировали проверку имеющихся фактов, которые поставили под сомнение подлинность ее диплома и сведения о финансировании свадьбы. В результате проверки не было обнаружено подтверждения информации, порочащей репутацию судьи. Так, Председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщал о том, что Совет получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой трижды. Более того, в Совете заявляли, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления на судью.

Судьей Краснодарского краевого суда Хахалева была назначена в 2004 году. Она также является председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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