Судья Хахалева стала целью информационной атаки

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начался с распространением слухов о свадьбе ее дочери в июле 2017. В различных СМИ стали появляться публикации о поддельности диплома Хахалевой. Совет судей края и СК РФ инициировали проверку имеющихся фактов, которые поставили под сомнение подлинность ее диплома и сведения о финансировании свадьбы. В результате проверки не было обнаружено подтверждения информации, порочащей репутацию судьи. Так, Председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщал о том, что Совет получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой трижды. Более того, в Совете заявляли, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления на судью.