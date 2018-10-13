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Глава тюменского отделения ЛДПР оставил свой пост

13 октября 2018, 14:51
Артем Зайцев освободил место в связи с истечением срока полномочий.
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Тюмень

Исполняющим обязанности координатора тюменского регионального отделения ЛДПР назначен Александр Яковенко, ранее занимавшийся в партии работой с молодежью. Данное решение было принято 11 октября на заседании Высшего Совета ЛДПР.

Накануне с Александром Яковенко встретился Владимир Жириновский, дав новому лидеру тюменских либерал-демократов советы и пожелав удачи в продвижении партийной идеологии на территории Тюменской области.

Экс-координатор тюменского отделения ЛДПР Артем Зайцев возглавит новую внутрипартийную структуру «Совет депутатов ЛДПР Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», куда войдет более 150 депутатов ЛДПР.

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