Глава тюменского отделения ЛДПР оставил свой пост

Исполняющим обязанности координатора тюменского регионального отделения ЛДПР назначен Александр Яковенко, ранее занимавшийся в партии работой с молодежью. Данное решение было принято 11 октября на заседании Высшего Совета ЛДПР.
Накануне с Александром Яковенко встретился Владимир Жириновский, дав новому лидеру тюменских либерал-демократов советы и пожелав удачи в продвижении партийной идеологии на территории Тюменской области.
Экс-координатор тюменского отделения ЛДПР Артем Зайцев возглавит новую внутрипартийную структуру «Совет депутатов ЛДПР Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», куда войдет более 150 депутатов ЛДПР.