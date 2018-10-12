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В тюменском офисе "Кэшбери" перестали выплачивать деньги инвесторам

12 октября 2018, 14:30
В конце сентября ЦБ усмотрел в деятельности компании «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. 11 октября ее руководитель Артур Варданян заявил, что компания приостанавливает все операции.
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Тюмень

11 октября на сайте «Кэшбери» появилось видеообращение руководителя компании Артура Варданяна, в котором он заявил, что из-за действий со стороны властей и СМИ они временно приостанавливают все операции: не принимают средства и не выдают.

На сайте сообщают, что причин для переживаний нет, и с 1 ноября он якобы будет работать в штатном режиме.

О том, что ЦБ выявил крупнейшую финансовую пирамиду, стало известно 26 сентября.

«Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», – сказал Валерий Лях в сообщении ЦБ России.

В данный момент офис компании в Тюмени закрыт.

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