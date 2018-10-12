В тюменском офисе "Кэшбери" перестали выплачивать деньги инвесторам

«Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», – сказал Валерий Лях в сообщении ЦБ России.