В тюменском офисе "Кэшбери" перестали выплачивать деньги инвесторам

11 октября на сайте «Кэшбери» появилось видеообращение руководителя компании Артура Варданяна, в котором он заявил, что из-за действий со стороны властей и СМИ они временно приостанавливают все операции: не принимают средства и не выдают.
На сайте сообщают, что причин для переживаний нет, и с 1 ноября он якобы будет работать в штатном режиме.
О том, что ЦБ выявил крупнейшую финансовую пирамиду, стало известно 26 сентября.
«Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», – сказал Валерий Лях в сообщении ЦБ России.
В данный момент офис компании в Тюмени закрыт.