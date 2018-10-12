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Россиянам предложили оплачивать долги соседей за ЖКХ

12 октября 2018, 11:30
Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил включить солидарную ответственность членов ТСЖ за коммунальные долги соседей в реформу института товариществ собственников жилья (ТСЖ).

Из документа следует, что сособственники общего имущества должны солидарно нести субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников».

При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов, говорится в предложении ЦСР.

Впрочем, после того, как россияне оплатят долги соседей по подъезду, они могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже. Если же собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира.

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