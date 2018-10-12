Россиянам предложили оплачивать долги соседей за ЖКХ

Из документа следует, что сособственники общего имущества должны солидарно нести субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников».
При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов, говорится в предложении ЦСР.
Впрочем, после того, как россияне оплатят долги соседей по подъезду, они могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже. Если же собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира.