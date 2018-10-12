Nazareth и на 51 году существования способны прошить ваш мозг

Первый свой визит в Тюмень музыканты нанесли в феврале 1998 года, что для всех поклонников группы было полной сенсацией. Зал Тюменской филармонии был заполнен до отказа. После феерического концерта состоялась пресс-конференция и фотосессия. Музыканты шутили, отвечая на вопрос корреспондента "Нашего города", почему в этот раз они не исполнили свою знаменитую песню Cocain из альбома «The Fool Circle». Пит Эгнью сказал, что, к сожалению, он забыл взять в турне свой акустический бас, да и к тому же кокаина у них с собой не было. Маккаферти также не отставал от своего друга, хитро улыбаясь, позировал в милицейской шапке фотографам.
За свою полувековую историю Nazareth завоевали свыше пятидесяти золотых и платиновых наград. Музыканты подарили миру десятки хитов, а также всемирно известную балладу «Love Hurts». Предваряя выход пластинки, один из основателей коллектива Pete Agnew, отметивший в этом году свое 72-летие, представил публике нового вокалиста Carl Sentance (Карла Сентанса). И обещал, что слушателей не разочарует их очередное творение, более того, он уверен, что альбом станет одним из лучших в дискографии Nazareth.
Группа была основана Дэном Маккаферти, Мэнни Чарльтоном, Питом Эгнью и Дэррилом Свитом в 1968 году. Базовым городом стал Данфермлайн, позже коллектив перебрался в Глазго. Успех пришел к Nazareth в 1973 году, с выходом третьего альбома «Razamanaz», который продюсировал Роджер Гловер (Deep Purple). Затем вышли, ставшие классикой пластинки «Loud `N` Proud», «Rampant» и «Hair Of The Dog».
В советские годы Nazareth был запрещен и по своей вредоносности занимал 15 строчку в рейтинге с формулировкой «за насилие, религиозный мистицизм и садизм». В этом же списке, ставшие классикой группы AC/DC (неофашизм, насилие), Kiss (неофашизм, панк, насилие), Ramones (панк), Хулио Иглесиас (неофашизм), Пинк Флойд (извращение внешней политики СССР), а Донна Саммер попала за эротизм. Сейчас кроме смеха этот перечень ничего не вызывает, а вот жившим в то время меломанам было не до шуток.
Возвращаясь к дню сегодняшнему и нынешнему составу группы, то из оригинального состава остался один бас-гитарист Пит Эгнью. За барабаны после смерти в 1999 году сел сын Пита Ли Эгнью. Гриф гитары по прежнему сжимает в своих руках с 1994 года Джимми Мьюррисон, а место за стойкой микрофона занял новый вокалист Карл Сентанс, участник таких проектов как Geezer Butler Band, Krokus, Tokyo Blade.
«Tattooed On My Brain» - первый альбом без участия Дэна Маккаферти, который был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья в 2015 году.
Новый альбом, прежде всего, переосмысление проделанной работы коллективом за 50 лет. Пластинка начинается бодрым номером «Never Dance With The Devil» (никогда не танцуй с дьяволом), где пульсирующая семейная Пита и Ли ритм-секция так и прошивает твой мозг. За ней следует настоящий хит – «Tattooed On My Brain», ранее была опубликована и ее видеоверсия. Красивая гитара, неожиданные и изящные смены темы и ритма поставят эту композицию в ряд одних из лучших хитов Nazareth.
В альбоме все сделано по-новому, об этом говорит и бессменный бас-гитарист группы Пит Эгнью:
Хотя на наших альбомах всегда будут намёки на наш характерный саунд, у нас теперь появится свежесть в звучании, которую вы услышите на новых композициях, и вообще у нас стал совершенно иной подход к нашему материалу благодаря новому вокалисту Карлу Сентансу
По словам ветерана, можно менять состав группы и продолжать гастролировать, но ничто так не меняет подход группы, как саунд, стиль и выступление нового фронтмена. Разумеется, это не может не влиять и на написание песен: когда вы их сочиняете, то держите в голове мысль о том, будет ли она соответствовать стилю вашего вокалиста и как он её исполнит. «Карл у нас не только новый вокалист, но и прекрасный автор песен, так что наш проект всегда будет свежее, чем свежеснесённое яйцо, учитывая все эти ингредиенты, с которыми нам пришлось работать. Кстати, вкус стал просто фантастический», - уточнил Эгнью.