Nazareth и на 51 году существования способны прошить ваш мозг

Новый альбом, прежде всего, переосмысление проделанной работы коллективом за 50 лет. Пластинка начинается бодрым номером «Never Dance With The Devil» (никогда не танцуй с дьяволом), где пульсирующая семейная Пита и Ли ритм-секция так и прошивает твой мозг. За ней следует настоящий хит – «Tattooed On My Brain», ранее была опубликована и ее видеоверсия. Красивая гитара, неожиданные и изящные смены темы и ритма поставят эту композицию в ряд одних из лучших хитов Nazareth.