Nazareth и на 51 году существования способны прошить ваш мозг

По словам ветерана, можно менять состав группы и продолжать гастролировать, но ничто так не меняет подход группы, как саунд, стиль и выступление нового фронтмена. Разумеется, это не может не влиять и на написание песен: когда вы их сочиняете, то держите в голове мысль о том, будет ли она соответствовать стилю вашего вокалиста и как он её исполнит. «Карл у нас не только новый вокалист, но и прекрасный автор песен, так что наш проект всегда будет свежее, чем свежеснесённое яйцо, учитывая все эти ингредиенты, с которыми нам пришлось работать. Кстати, вкус стал просто фантастический», - уточнил Эгнью.