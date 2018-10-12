Как не повторить судьбу Кокорина и Мамаева? Культурная афиша Тюмени на выходные

Это шоу получило множество самых престижных театральных наград. О нём писали газеты и журналы от Бродвея до Новой Зеландии, критика назвала его «театральной классикой», а Славу Полунина – «лучшим клоуном мира». «сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина» объездило почти всю планету. И везде — аншлаг, успех и слова благодарности, и детский восторг в глазах зрителей всех возрастов.
Когда: 12 и 15 октября в 19:00; 13 и 14 октября в 18:00
Где: ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1)
Стоимость: 1500 — 5000 рублей
Участники состряпают два вида печенья без сахара, без шоколада, без белой муки; поиграют в музыкальные игры и поставят музыкальную сказку-спектакль. А с собой все унесут красивую коробочку самодельных печенюшек для домашних, а также их рецепт.
Когда: 13 октября с 11:00 до 11:45
Где: ул. Демьяна Бедного, 92
Стоимость: 700 рублей «взрослый+ребенок» + 300 рублей каждый дополнительный ребёнок
Этот спектакль — чарующее музыкально-интерактивное путешествие. Космос станет ближе: вместе с танцовщиками хореографической мастерской Александры Балецкой и музыкантами группы «Джаст Сьюзи» малыши совершат увлекательный полёт к звёздам, познакомятся с новыми планетами и космическими существами!
Чем могут заняться дети на спектакле: трогать и изучать разные фактуры; играть с реквизитом, как душе угодно; слушать живую музыку и участвовать в ее создании; свободно бегать/ползать по сцене. Чем могут заняться родители на спектакле: фотографировать всё; играть вместе с малышом; отдохнуть физически и душевно; танцевать, напевать и веселиться.
Когда: 13 октября в 11:00 и 18:00, 14 октября в 11:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 300 рублей
Это забавная и трогательная история знакомства умной собачки со «странностями» взрослой жизни. Её любознательность становится причиной различных смешных событий и происшествий, причем не всегда безопасных для Сони. Два актера на практически пустой сцене создают удивительный мир, только при помощи бумаги, краски, фломастеров и своих рук.
Когда: 13 октября в 11:00 и 12:30
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 рублей
Художник Александр Гронский и публицист, переводчик Дмитрий Безуглов обсудят на встрече «Наблюдение за пейзажем», как фотография может служить средством осмысления и исследования городского пейзажа на примере своих проектов и расскажет о трансформациях, которые претерпевает его метод.
Когда: 13 октября в 16:00
Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)
Вход: свободный
Спектакль – гимн жизни, чистоте и мужественной силе эмоций, без которых станут страшным склепом, театром масок и жизнь, и смерть, и искусств Этот Шекспир – как сказка про вечную любовь. Непричесанный, неклассический. Про молодых и для молодых.
Когда: 13 октября в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: от 300 рублей
В спектакле, жанр которого определяется как трагифарс, много ярких комедийных характеров и сцен, стильные костюмы в духе 20 -30-х годов ХХ века. В своей квартире молодая вдова Зоя Пельц открывает швейную мастерскую, которая по вечерам превращается в не менее прибыльный дом свиданий, где царят весьма вольные нравы. До поры до времени.
Когда: 13 октября в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 — 450 рублей
Возможность сделать доброе дело и отлично провести время. Выступят рок-исполнители Тюмени: «Сок свежевыжатого асфальта», «Панк-рок Пушкина», «Fliesband», «Keep Noise», «The Samhain» и «Fire Flame». Также тебя будут ждать: супер-ведущий Иван Шишкин; розыгрыш с подарками и призами; крутая фотозона для контента в твоем инстаграме и, по классике рока, тату-мастер из студии татуировки «13.02.13».
Основная цель фестиваля — донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них.
Когда: 13 октября в 19:00
Где: YesRock Club (ул. Ленина, 4)
Стоимость: 300 рублей. Приобрести билеты можно в магазине «Вредный Енот» – улица Первомайская 6, ТЦ «Сибирь», 2 этаж, павильон 201.
Это добрая импоучительная история о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем.
Когда: 14 октября в 11:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 рублей
Несмотря на «юный» возраст, балетная труппа «Звезды Москвы» известен и любим, как в России, так и во многих странах мира. Коллектив сотрудничает с ведущими артистами различных театров нашей страны, в том числе – артистами Государственного академического Большого театра России, Мариинского театра, музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
На тюменской сцене «Звезды Москвы» представят шедевр романтического хореографического искусства – балет Адольфа Адана «Жизель». Музыка известного композитора отличается богатым мелодизмом, открытой эмоциональностью, и истинно французским изяществом!
Когда: 14 октября в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 700 — 1700 рублей
Это лирическая, музыкальная, добрая и светлая сказка для взрослых, наполненная всеми любимыми песнями и искрометными шутками, где молодому поколению зрителей представится удивительная возможность окунуться в замечательную пору влюбленности их родителей.
Сюжет незамысловат - стоит в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса.
Когда: 14 октября в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 161 — 1000 рублей