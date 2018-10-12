Дорожники отремонтировали 11 км дорог на двух участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск

Ожидается, что ремонт повысит комфортность и безопасность передвижения на трассе Р-404. Ожидается, что к концу 2018 года дорожники произведут ремонт в общей сложности 387 км федеральных автодорог в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО. В областной столице с начала года обновлено около 50 км дорожного полотна на 18 объектах дорожной инфраструктуры.