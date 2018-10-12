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Дорожники отремонтировали 11 км дорог на двух участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск

12 октября 2018, 18:30
Дорожники Тюменской области закончили ремонт двух участков автотрассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составила 11 км. На отрезке с 542 по 548 км проводился обычный ремонт, а с 548 по 553 км – капитальный.

Строители укрепили обочину, произвели отсыпку земли и кювет. На ремонтируемых участках положили новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, восстановили барьерное ограждение.

Ожидается, что ремонт повысит комфортность и безопасность передвижения на трассе Р-404. Ожидается, что к концу 2018 года дорожники произведут ремонт в общей сложности 387 км федеральных автодорог в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО. В областной столице с начала года обновлено около 50 км дорожного полотна на 18 объектах дорожной инфраструктуры.

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