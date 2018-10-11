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Рыбозаводы Тюменской области увеличили производство рыбы в 2 раза

11 октября 2018, 22:00
Предприятия Тюменского региона за 3 квартала 2018 года произвели 2 500 тонн рыбы. Это в 2 раза больше, чем в 2017 году. Тогда было заготовлено 1 300 тонн.

Сообщается, что наибольший прирост дало озерное рыболовство. Всего жители и организации Тюменской области используют 186 рыболовных участков площадью 63 000 га. Их освоением занимается 78 хозяйств.

Тюменские производители отметили хорошие показатели по выращиванию карпа и пеляди. Они распределили между собой почти половину произведенной рыбы – 1 400 тонн. Также активно тюменцы заняты выращиванием щуки – 334 тонны). Кроме того, в регионе идет производство судака, осетра, бестера, стерляди.

Отмечается, что с 2012 по 2017 год общее количество переработанных биоресурсов в Тюменской области выросло с 681 до 2 111 тонн. Рыбозаводы региона выпускают более 100 различных наименований продукции, которые реализуются в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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