Рыбозаводы Тюменской области увеличили производство рыбы в 2 раза

Сообщается, что наибольший прирост дало озерное рыболовство. Всего жители и организации Тюменской области используют 186 рыболовных участков площадью 63 000 га. Их освоением занимается 78 хозяйств.
Тюменские производители отметили хорошие показатели по выращиванию карпа и пеляди. Они распределили между собой почти половину произведенной рыбы – 1 400 тонн. Также активно тюменцы заняты выращиванием щуки – 334 тонны). Кроме того, в регионе идет производство судака, осетра, бестера, стерляди.
Отмечается, что с 2012 по 2017 год общее количество переработанных биоресурсов в Тюменской области выросло с 681 до 2 111 тонн. Рыбозаводы региона выпускают более 100 различных наименований продукции, которые реализуются в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.