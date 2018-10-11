Рыбозаводы Тюменской области увеличили производство рыбы в 2 раза

Тюменские производители отметили хорошие показатели по выращиванию карпа и пеляди. Они распределили между собой почти половину произведенной рыбы – 1 400 тонн. Также активно тюменцы заняты выращиванием щуки – 334 тонны). Кроме того, в регионе идет производство судака, осетра, бестера, стерляди.