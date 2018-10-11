Дмитрий Сачков контролирует закупки Петербурга на 200 млрд рублей

Вместе с тем, Дмитрий Сачков, возглавляющий комитет по госзаказу Санкт-Петербурга с 2015 года, пару лет назад своими действиями также привлек к себе достаточно внимания. Издание «Деловой Петербург» заинтересовалось выбором администрации Игоря Албина в пользу одной единственной электронной торговой площадки — АО «Электронные торговые системы», которая принадлежит ГК «Фабрикант». Однако, согласно закону, аукцион должен проводиться на нескольких платформах. Таким образом государственные заказы на сумму 200 миллиардов рублей были сосредоточены в одной «корзине». Расследование журналистов показало, что рекомендовал Албину такой подход комитет по госзаказу в Питере. Избранная электронная площадка тоже не увидела никаких нарушений в таком распределении заказов.