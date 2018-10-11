Дмитрий Сачков контролирует закупки Петербурга на 200 млрд рублей

При этом издание «Новые Известия» обратило внимание на подозрительную деятельность комитета Петербурга по госзаказу, который стал по факту единственным распорядителем всех госзаказов в городе. В условиях продолжительного застоя в строительстве и торговле большие госзаказы, финансируемые из регионального бюджета, становятся основой экономики. Очевидно, что чиновники, руководящие этой сферой, располагают значительной властью, которой они, без лишней скромности, пользуются.
Вместе с тем, Дмитрий Сачков, возглавляющий комитет по госзаказу Санкт-Петербурга с 2015 года, пару лет назад своими действиями также привлек к себе достаточно внимания. Издание «Деловой Петербург» заинтересовалось выбором администрации Игоря Албина в пользу одной единственной электронной торговой площадки — АО «Электронные торговые системы», которая принадлежит ГК «Фабрикант». Однако, согласно закону, аукцион должен проводиться на нескольких платформах. Таким образом государственные заказы на сумму 200 миллиардов рублей были сосредоточены в одной «корзине». Расследование журналистов показало, что рекомендовал Албину такой подход комитет по госзаказу в Питере. Избранная электронная площадка тоже не увидела никаких нарушений в таком распределении заказов.
Местное УФАС обращалось с исковыми заявлениями в суд более пятидесяти раз, пытаясь доказать противоправность действий чиновника в сфере госзакупок. Однако из всех исков удовлетворено было только шесть. Владелец «Спецстроя» Артур Данчаров считает, что данная ситуация показывает не слабость доказательной базы, а «плодотворный союз» петербургского суда с комитетом Сачкова, который открыто демонстрирует желание сконцентрировать в своих руках всю власть.
Так, в октябре 2017 года все права на госзакупки, которые превышали 20 миллионов рублей, ушли из районных администраций в городской комитет, с которым контрагенты были вынуждены договариваться в первую очередь. Вполне ожидаемо, что результата от такой «стратегии» нет, хотя работы становится в несколько раз больше.
Стоит отметить, что область госзаказа становится неким бизнесом, замаскированным госслужбой. Сама чиновничья работа здесь уже не играет какой-либо роли. Выводы неутешительны: все торги комитета по госзаказу и комитета по строительству перемещаются на одну площадку, а далее, «прозрачности и эффективности» ради – все закупочные процедуры огромного мегаполиса переводятся на ту же платформу.
Однако, есть вероятность, что с приходом нового главы Санкт-Петербурга, сложившаяся ситуация с монополией в сфере госзаказа будет урегулирована.