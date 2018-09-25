«Норникель»: реконструкция аэропорта «Норильск» почти завершилась

Реконструкция аэропорта «Норильск» – один из самых главных инфраструктурных и социальных проектов, считает старший вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин. Новый аэропорт, по его словам, улучшит качество жизни местного населения, поскольку даст им возможность работать, учиться и отдыхать за пределами своего региона. Топ-менеджер пояснил, что «Норникель» сделал все необходимое для того, чтобы во время ремонта аэропорт продолжил работу даже в пиковые нагрузки.