«Норникель»: реконструкция аэропорта «Норильск» почти завершилась

Posted 25 сентября 2018, 08:38
Published 25 сентября 2018, 08:38
Modified 20 октября 2022, 03:34
Updated 20 октября 2022, 03:34
Как сообщают «Новые известия», взлетно-посадочная полоса стала соответствовать новейшим требованиям в области безопасности полетов. В Норильск теперь можно будет летать самолетами всех типов, совсем не опасаясь тяжелых метеорологических условий – воздушная гавань стала практически всепогодной.
По словам руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, ВВП аэропорта построена с учетом всех авиационных требований. Полеты станут более безопасными и комфортными.
Реконструкция аэропорта «Норильск» – один из самых главных инфраструктурных и социальных проектов, считает старший вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин. Новый аэропорт, по его словам, улучшит качество жизни местного населения, поскольку даст им возможность работать, учиться и отдыхать за пределами своего региона. Топ-менеджер пояснил, что «Норникель» сделал все необходимое для того, чтобы во время ремонта аэропорт продолжил работу даже в пиковые нагрузки.
Реконструкция началась еще в 2013 году. Аэропорт закрыть полностью не смогли, работать приходилось только летом. Проект контролировал Владимир Путин, поскольку он имеет стратегическое значение для развития всей российской Арктики. Работы полностью завершатся в 2019 году, «Норильск» станет одним из самых современных аэропортовых комплексов региона.
Общий объем инвестиций превышает 12,5 миллиарда рублей, при этом 7,6 миллиарда выделили из федерального бюджета, более 5 миллиардов вложил «Норникель» – компании принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта.