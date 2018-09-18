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Жители ЯНАО и Камчатки больше всех в России платят за услуги ЖКХ

18 сентября 2018, 11:40
Самые высокие расходы за услуги ЖКХ у жителей ЯНАО и Камчатки. Об этом свидетельствую результаты недавно проведенного исследования.
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ЯНАО

Средняя семья тратит на услуги ЖКХ на Камчатке более десяти тысяч рублей в месяц, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе - более семи тысяч рублей. Ямальцы вынуждены выделять на эти цели свыше 15% своих потребительских расходов.

Меньше всех в России платят за услуги ЖКХ жители Дагестана и Алтая. В этих регионах средняя их средняя стоимость составляет в месяц около 2,5 тысяч рублей в месяц.

На позицию в рейтинге влияет ряд факторов: размер тарифов, уровень доходов жителей, количество людей, проживающих в квартирах, природно-географические причины и процент затрат на услуги ЖКХ по сравнению с общим уровнем потребительских расходов, пояснили исследователи.

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