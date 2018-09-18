Жители ЯНАО и Камчатки больше всех в России платят за услуги ЖКХ

Средняя семья тратит на услуги ЖКХ на Камчатке более десяти тысяч рублей в месяц, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе - более семи тысяч рублей. Ямальцы вынуждены выделять на эти цели свыше 15% своих потребительских расходов.
Меньше всех в России платят за услуги ЖКХ жители Дагестана и Алтая. В этих регионах средняя их средняя стоимость составляет в месяц около 2,5 тысяч рублей в месяц.
На позицию в рейтинге влияет ряд факторов: размер тарифов, уровень доходов жителей, количество людей, проживающих в квартирах, природно-географические причины и процент затрат на услуги ЖКХ по сравнению с общим уровнем потребительских расходов, пояснили исследователи.