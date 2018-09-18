Жители ЯНАО и Камчатки больше всех в России платят за услуги ЖКХ

Средняя семья тратит на услуги ЖКХ на Камчатке более десяти тысяч рублей в месяц, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе - более семи тысяч рублей. Ямальцы вынуждены выделять на эти цели свыше 15% своих потребительских расходов.