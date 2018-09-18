За порядком на трассе Тюмень – Омск будут следить с помощью беспилотника

Беспилотный летательный аппарат в течение одного дня будет транслировать видеоинформацию о дорожной ситуации на экран, установленный в спецавтомобиле, в которой также будет расположен пункт управления беспилотником.
В пресс-службе омской Госавтоинспекции подчеркивают, что это позволит сотрудникам ГИБДД вести мониторинг в онлайн-режиме, в случае нарушения водителем автомобиля правил дорожного движение его машина будет остановлена.
Помимо основной цели рейда - стабилизации обстановки и недопущения ДТП, в ходе его проведения планируется провести профилактическую работу с водителями грузовых автомобилей. Инспекторы ГИБДД напомнят им об опасности превышения скорости и совершения необдуманных маневров.