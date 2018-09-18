Югорчанка Ульяна Синецкая стала новой солисткой группы «ВИА Гра»

Ульяна с детства занималась пением и участвовала в проектах: «Детское Евровидение», «Голос» и «Новая фабрика звёзд». Именно на «фабрике» во время совместного выступления с группой «ВИА Гра» ее и заметил Константин Меладзе. Продюсерский центр MeladzeMusic подтвердил информацию о приеме Синецкой в «ВИА Гру», а сам продюсер разместил соответствующую информацию на официальной странице в группе ВКонтакте.