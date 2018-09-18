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Югорчанка Ульяна Синецкая стала новой солисткой группы «ВИА Гра»

18 сентября 2018, 08:20
17 августа на своей странице в ВКонтакте генеральный продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе разместил информацию о появлении новой солистки в проекте. Ею стала 22–летняя югорчанка Ульяна Синецкая.
Сюжет
Югра

После ухода из нового состава группы «ВИА Гра» Анастасии Кожевниковой, генеральный продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе в кратчайшие сроки нашел ей замену. Новой солисткой стала 22–летняя югорчанка Ульяна Синецкая.

Ульяна с детства занималась пением и участвовала в проектах: «Детское Евровидение», «Голос» и «Новая фабрика звёзд». Именно на «фабрике» во время совместного выступления с группой «ВИА Гра» ее и заметил Константин Меладзе. Продюсерский центр MeladzeMusic подтвердил информацию о приеме Синецкой в «ВИА Гру», а сам продюсер разместил соответствующую информацию на официальной странице в группе ВКонтакте.

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