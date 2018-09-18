Югорчанка Ульяна Синецкая стала новой солисткой группы «ВИА Гра»

После ухода из нового состава группы «ВИА Гра» Анастасии Кожевниковой, генеральный продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе в кратчайшие сроки нашел ей замену. Новой солисткой стала 22–летняя югорчанка Ульяна Синецкая.
Ульяна с детства занималась пением и участвовала в проектах: «Детское Евровидение», «Голос» и «Новая фабрика звёзд». Именно на «фабрике» во время совместного выступления с группой «ВИА Гра» ее и заметил Константин Меладзе. Продюсерский центр MeladzeMusic подтвердил информацию о приеме Синецкой в «ВИА Гру», а сам продюсер разместил соответствующую информацию на официальной странице в группе ВКонтакте.