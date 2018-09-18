Власти ХМАО увеличили расходы на свое содержание на 103 млн рублей

Заместитель губернатора Алексей Шипилов, оформил проект «Профессиональная команда Югры», который будет финансироваться за счет имеющихся ресурсов и новых вливаний. Официально такого проекта не существует, но запланированные расходы в 103,2 млн рублей поясняются как «денежные средства, направленные на оценку и подготовку управленческой команды Югры, транспортные расходы». 14 августа после принятия поправок в бюджет, на заседании правительства ХМАО были внесены поправки и в госпрограмму, где добавили пункт о реализации проекта. Согласно новому бюджету: 43 млн рублей планируется затратить на организацию обучения и оценку компетентности лиц из резерва управленческих кадров ХМАО; 10 млн рублей – на стимулирование профессиональной служебной деятельности муниципальных и гражданских служащих; 48 млн – на обеспечение выполнения полномочий и функций аппарата губернатора.