Власти ХМАО увеличили расходы на свое содержание на 103 млн рублей

Депутаты думы ХМАО–Югры увеличили расход бюджета округа на 9 млрд рублей. Так на развития госслужбы, муниципальной службы и резерва кадров в Югре, до корректировки планировалось затратить 1 млрд 637 млн рублей, а после поправок сумма составила 1 млрд 739 рублей.
Заместитель губернатора Алексей Шипилов, оформил проект «Профессиональная команда Югры», который будет финансироваться за счет имеющихся ресурсов и новых вливаний. Официально такого проекта не существует, но запланированные расходы в 103,2 млн рублей поясняются как «денежные средства, направленные на оценку и подготовку управленческой команды Югры, транспортные расходы». 14 августа после принятия поправок в бюджет, на заседании правительства ХМАО были внесены поправки и в госпрограмму, где добавили пункт о реализации проекта. Согласно новому бюджету: 43 млн рублей планируется затратить на организацию обучения и оценку компетентности лиц из резерва управленческих кадров ХМАО; 10 млн рублей – на стимулирование профессиональной служебной деятельности муниципальных и гражданских служащих; 48 млн – на обеспечение выполнения полномочий и функций аппарата губернатора.
Реализация проекта «Профессиональная команда Югры», в рамках которого, набираются перспективные управленцы, и гарантируется повышение их профессиональных навыков за счет бюджетных средств, временно приостановлена.