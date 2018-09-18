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Власти ХМАО увеличили расходы на свое содержание на 103 млн рублей

18 сентября 2018, 07:00
Депутатами ХМАО были внесены новые поправки в бюджет, согласно которым было заложено 103,2 млн рублей на учебу команды губернатора Натальи Комаровой.

Депутаты думы ХМАО–Югры увеличили расход бюджета округа на 9 млрд рублей. Так на развития госслужбы, муниципальной службы и резерва кадров в Югре, до корректировки планировалось затратить 1 млрд 637 млн рублей, а после поправок сумма составила 1 млрд 739 рублей.

Заместитель губернатора Алексей Шипилов, оформил проект «Профессиональная команда Югры», который будет финансироваться за счет имеющихся ресурсов и новых вливаний. Официально такого проекта не существует, но запланированные расходы в 103,2 млн рублей поясняются как «денежные средства, направленные на оценку и подготовку управленческой команды Югры, транспортные расходы». 14 августа после принятия поправок в бюджет, на заседании правительства ХМАО были внесены поправки и в госпрограмму, где добавили пункт о реализации проекта. Согласно новому бюджету: 43 млн рублей планируется затратить на организацию обучения и оценку компетентности лиц из резерва управленческих кадров ХМАО; 10 млн рублей – на стимулирование профессиональной служебной деятельности муниципальных и гражданских служащих; 48 млн – на обеспечение выполнения полномочий и функций аппарата губернатора.

Реализация проекта «Профессиональная команда Югры», в рамках которого, набираются перспективные управленцы, и гарантируется повышение их профессиональных навыков за счет бюджетных средств, временно приостановлена.

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#Новости#Наталья Комарова#Областной бюджет#Муниципальные думы#Югра#Ольга Муфтяхетдинова#Политика
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