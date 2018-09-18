Тюменцев попросили отказаться от массового запуска в небо воздушных шаров

Эксперт напомнила, что латексные резиновые шары разлагаются в природе порядка четырех лет, кроме того, из-за них в почву попадают ядовитые вещества.
Опасность представляет незаполимеризованый стирол, который по степени ядовитости входит в третью группу ядовитых веществ и относится к первому классу канцерогенов, пояснила Екатерина Бодялко.
Опасность для природы представляют и лопнувшие воздушные шары, которые могут стать смертельным кормом для диких животных, птиц, рыб.
В результате массового запуска в небо воздушных шаров происходит значительное загрязнение экологии. Также это несет в себе губительный вред для окружающей среды.