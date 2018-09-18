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Тюменцев попросили отказаться от массового запуска в небо воздушных шаров

18 сентября 2018, 10:40
Тюменцев призывают отказаться от запуска в небо воздушных гелиевых шаров на массовых мероприятиях. По словам эксперта площадки Общероссийского народного фронта «Экология» Екатерины Бодялко, они оказывают негативное влияние на экологию.
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Тюмень

Эксперт напомнила, что латексные резиновые шары разлагаются в природе порядка четырех лет, кроме того, из-за них в почву попадают ядовитые вещества.

Опасность представляет незаполимеризованый стирол, который по степени ядовитости входит в третью группу ядовитых веществ и относится к первому классу канцерогенов, пояснила Екатерина Бодялко.

Опасность для природы представляют и лопнувшие воздушные шары, которые могут стать смертельным кормом для диких животных, птиц, рыб.

В результате массового запуска в небо воздушных шаров происходит значительное загрязнение экологии. Также это несет в себе губительный вред для окружающей среды.

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