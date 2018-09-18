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Тюменская область вошла в рейтинг самых привлекательных для переезда регионов России

18 сентября 2018, 13:10
Тюменская область занимает десятое место среди самых привлекательных для переезда регионов страны, а среди регионов УрФО – второе.

Чаще всего о желании переехать в Тюменскую область пишут в резюме соискатели и Омска, которые претендуют на зарплату в 40 тысяч рублей, из Нижневартовска - они хотели бы получать 70 тысяч рублей, Москвы, жители столицы страны готовы работать в Тюменской области за 90 тысяч рублей.

Первое место среди самых популярных для переезда регионов России заняла Москва, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем - Краснодарский край. Также в пятерку вошли Московская и Свердловская области. Тюменская область оказалась на десятой строчке рейтинга, ХМАО - на четырнадцатой.

При этом сами жители Тюменской области хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Покинуть регион ради трудоустройства согласны 22% соискателей.

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