Тюменская область вошла в рейтинг самых привлекательных для переезда регионов России

Чаще всего о желании переехать в Тюменскую область пишут в резюме соискатели и Омска, которые претендуют на зарплату в 40 тысяч рублей, из Нижневартовска - они хотели бы получать 70 тысяч рублей, Москвы, жители столицы страны готовы работать в Тюменской области за 90 тысяч рублей.