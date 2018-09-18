ОАО «Тюменьмолоко» попросил отложить суд по делу о своем банкротстве

Предприятие «Тюменьмолоко» основано в 1934 году и осуществляет поставки продукции во все регионы «тюменской матрешки». Как сообщается на официальном сайте ОАО «Тюменьмолоко», объем переработки составляет 120 тонн молока в сутки, из них 90% от общего объема производства составляют поставки в Тюменскую область. Предприятие входит в Arsib Holding Group, занимающегося сельским хозяйством, переработкой, жилищным строительством и торговлей. Холдингу принадлежит основной пакет акций – 34,13%, еще 25,2% компании принадлежит экс–директору Arsib Holding Group Андранику Габриеляну.
В середине августа 2018 года УФНС по Тюменской области подало исковое заявление в суд, по факту признание банкротом ОАО «Тюменьмолоко». Задолженность предприятия составила 29,59 млн рублей. Из них 26,636 млн рублей – сумма задолженности перед третьими лицами, и почти 3 млн рублей – пени и штрафы. Тюменский арбитражный суд по ходатайству ОАО «Тюменьмолоко» отложил рассмотрение дела о банкротстве до 16 октября.