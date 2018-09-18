«Мы живем в холодной, мокрой яме». Противостояние застройщика и пенсионерки

Валентина Милушева обратилась в «Наш город» с просьбой помочь остановить вырубку деревьев около ее частного дома в поселке Мелиораторов. Рабочие приехали в пятницу утром и накануне выходных расчистили площадку. По плану, там появится парковка для жителей ЖК «Первый ключ». Тот факт, что Валентина с дочерью инвалидом-колясочником, окажутся затопленными на своем участке, уже никто не берет во внимание.
Наш дом – в двухметровой яме. Теперь и с этой стороны сделают яму. У нас получится колодец, яма, и все к нам. {…} Уровень высотки выше нашего дома на 2 метра. Мы в яме. Сейчас засыплют и с этой стороны, еще и канавы засыплют.рассказывает Валентина Милушева
В субботу утром на месте вырубки работала другая бригада во главе с прорабом. Деревьев и кустарников уже не было, строители занимались отсыпкой песка и формированием площадки. Документы на вырубку у строителей были в наличии. За право расчистить площадку от четырех черемух, одиннадцати ив и самосевной поросли ивы на 450 квадратах заплачено 936 тысяч рублей. Пара взрослых деревьев у новостроек все же сохранилась.
Они думали, мы яблони и тополя будем рубить. Но мы решили их оставить, пусть будут, в парковочные места они не попадают. А вот этот тальник, как сорняк растет, да и рос в кювете.рассказал прараб
На вопрос о беспокойстве жителей частного сектора по поводу затопления, чьи дома располагаются с другой стороны дороги, позади новостройки, прораб сообщил, что волноваться не о чем.
Не знаю, из-за чего шум. У бабушки там, вдоль ее забора, где канава была, мы, как у этого дома, забетонируем ей подпорную стенку. Чтобы ее хлам нечаянно к нам на площадку не упал. Так что ее участок останется не шевельнутым даже.
Отгородиться от пенсионерки с дочерью-инвалидом предложил и главный инженер. Он рассказал, что проявил инициативу и хочет сделать им новый забор. Так как «нормального диалога» не получается, выступить посредником он предложил корреспонденту.
Предложение о новом заборе застало Валентину врасплох. Она уже не первый год пишет во все инстанции, ходит по судам и доказывает, что ее права как собственника земли и дома нарушены. Оказавшись запертой между новостройками, Валентина отчаянно борется с потопами, плесенью и сыростью в доме. Больше всего страдает ее дочь, инвалид с детства, которой невозможно передвигаться на коляске в таких условиях.
А куда мы уйдем? {Застройщик отвечает} а это ваша проблема, куда вы пойдете. Неужто государство не дало вашей дочери-инвалиду квартиру? Если б дало, она бы разве тут жила? Это у нас единственно жилье, которое я в 1998 году получила в наследство от моих родителей, причем и дом, и землю. У меня справка, что оплачены все налоги отдельно за дом и за землю. По факту, в документах у меня есть гараж, дом, участок, а в действительности, смотри что. И я продолжаю платить налоги.Валентина Милушева
Валентина живет с дочерью на суммарную пенсию около 20 тысяч рублей. Огород на участке уже давно не возделывается, не хватает пары сухих летних месяцев. После официального ответа, что оснований для отселения нет, Валентина уже не знает, куда идти за помощью. Если до этого момента вода шла с одной стороны нового дома, то новая площадка под парковку закрыла выход воды, сделав из частного дома двухметровый колодец.
Судя по словам Валентины, участок под застройку отдали без обременения на снос и отселение. Хотя в планах у застройщика деревянного дома по адресу Голышева, 22 нет. Как и предложения расселения.
Мы не виноваты, что здесь вода, она и без нас стоит. Надо разговаривать. А пока диалоги такие, кто-то нажаловался, нам штраф за пачку сигарет. И только друг друга злим, диалога не получается, а если поговорить, Михаил Витальевич {директор} у нас прекрасный человек. {…} Мы готовы к здоровому разговору, не к «дайте мне трешку в центре города», а к нормальному. Просто нормального разговора не получается в последнее время.главный инженер
Диалога нет, потому что на прямые вопросы Валентины даже через посредника внятных ответов получить не удается.
"Наш город": Валентина говорит, что ей угрожали, пытались поджечь дом.
Главный инженер: Нет-нет, у нас адекватный руководитель, прекрасный человек. Если вы увидите его, то вообще, к диалогу все готовы.
"Наш город": Жительницу топит после строительства, надо как-то решать эту проблему?
Главный инженер: У нас как у застройщика проблема – вода стоит, мы сами с ней боремся. Грубо говоря, и наши права, получается, ущемлены. Нам этот дом передавать УК, а тут вода стоит.
"Наш город": Но дома строятся на 2 метра выше уровня частного сектора.
Главный инженер: Все же согласовано, экспертиза там есть, отметки все город нам дает. Эта вода и до нас стояла. Не мы пришли сюда, воду принесли. Я считаю, что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
"Наш город": Как главный инженер, как вы видите решение проблемы?
Главный инженер: Я думаю, надо решать с Управой. Тут нужно комплексное решение вопроса, а не от одного дома к другому. Для этого нужно подключать городские власти. Это же городская земля, мы не можем ни уклоны поменять, ничего. Я же не могу на не своей земле капать.
"Наш город": Вы готовы взять на себя финансовую сторону?
Главный инженер: Надо разговаривать. Вчера диалога с мужчиной не получилось. В какую-то прокуратуру собрался идти. Я предложил показать документы, вызвать Управу, поговорить. Но он обматерил и уехал.