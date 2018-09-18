«Мы живем в холодной, мокрой яме». Противостояние застройщика и пенсионерки

А куда мы уйдем? {Застройщик отвечает} а это ваша проблема, куда вы пойдете. Неужто государство не дало вашей дочери-инвалиду квартиру? Если б дало, она бы разве тут жила? Это у нас единственно жилье, которое я в 1998 году получила в наследство от моих родителей, причем и дом, и землю. У меня справка, что оплачены все налоги отдельно за дом и за землю. По факту, в документах у меня есть гараж, дом, участок, а в действительности, смотри что. И я продолжаю платить налоги.Валентина Милушева