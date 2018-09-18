IX Нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке

Традиционно, на нефтегазовом форуме в Тюмени собираются представители бизнеса и власти, топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, специалисты отрасли, ученые и инженеры, производители оборудования и представители сопутствующего бизнеса. На форуме пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.