IX Нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке

Традиционно, на нефтегазовом форуме в Тюмени собираются представители бизнеса и власти, топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, специалисты отрасли, ученые и инженеры, производители оборудования и представители сопутствующего бизнеса. На форуме пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.
Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. В форуме примут участие более 2000 делегатов из 16 стран мира.
Планируется, что на форуме будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ПАО «Сургутнефтегаз». Документ подпишут губернатор Александр Моор и гендиректор Владимир Богданов. Торжественная процедура состоится 19 сентября.
Соглашение заключается в целях расширения сотрудничества, развития двусторонних отношений на стабильной и долгосрочной основе, использования научно-технического, образовательного, инновационного и производственного потенциала предприятий Тюменской области, увеличения доли эффективных технологий, а также для привлечения промышленного, научного и кадрового потенциала предприятий региона в деятельности ПАО «Сургутнефтегаз».