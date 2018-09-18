nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

IX Нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке

18 сентября 2018, 10:57
Темой ежегодного нефтегазового форума станет цифровая экономика и «умные» технологии. В рамках форума пройдут два пленарных заседания с участием министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых корпораций России и зарубежья.
Сюжет
Тюмень

Традиционно, на нефтегазовом форуме в Тюмени собираются представители бизнеса и власти, топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, специалисты отрасли, ученые и инженеры, производители оборудования и представители сопутствующего бизнеса. На форуме пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.

Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. В форуме примут участие более 2000 делегатов из 16 стран мира.

Планируется, что на форуме будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ПАО «Сургутнефтегаз». Документ подпишут губернатор Александр Моор и гендиректор Владимир Богданов. Торжественная процедура состоится 19 сентября.

Соглашение заключается в целях расширения сотрудничества, развития двусторонних отношений на стабильной и долгосрочной основе, использования научно-технического, образовательного, инновационного и производственного потенциала предприятий Тюменской области, увеличения доли эффективных технологий, а также для привлечения промышленного, научного и кадрового потенциала предприятий региона в деятельности ПАО «Сургутнефтегаз».

#Новости#Тюменский технопарк#Тюменская область#Министерство природных ресурсов и экологии РФ#Тюмень#Нефтегазовый форум#Юлия Глазова#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25